Journal des Transferts : la fuite de Ronaldo, le message de Verratti, l'OM tient Germain, première recrue à Lyon... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 16/06/2017 à 18h00 Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Ronaldo menacerait de quitter l'Espagne... Voici une information qui a fait couler beaucoup d'encre partout en Europe ce vendredi. Dans son édition du jour, A Bola annonce que Cristiano Ronaldo est indigné par les accusations de fraude fiscale à son encontre et qu'il désire carrément quitter l'Espagne. Rien que ça... Une décision «irrévocable» que le Lusitanien aurait déjà annoncé à son président Florentino Perez. Alors que les médias portugais fantasment beaucoup sur l'avenir de CR7 ces derniers jours, difficile de donner beaucoup de poids à cette information. Les mêmes rumeurs avaient d'ailleurs circulé concernant Neymar et Lionel Messi suite à leurs soucis avec la justice. Ils sont pourtant restés au FC Barcelone. La star portugaise est peut-être bien embarrassée par la plainte déposée contre lui, mais on ne l'imagine pas quitter le Real Madrid pour autant. Un club qui reste sur deux succès consécutifs en Ligue des Champions et une Liga remportée, et avec lequel il vient de prolonger jusqu'en 2021. 2. Le message de Verratti au PSG Ce vendredi, Marco Verratti pose en Une du Mundo Deportivo avec une édition précédente du quotidien dans les mains. Difficile de ne pas y voir un message envoyé au PSG qu'il souhaite quitter pour rejoindre le FC Barcelone... Selon la presse locale, Verratti a dit oui au Barça lors d'une rencontre avec un dirigeant barcelonais pendant ses vacances à Ibiza. Les Blaugrana souhaitent désormais que le joueur engange un bras de fer avec Paris afin de se retrouver en position de force lors des négociations. Cependant, le PSG n'a aucune intention de faciliter les choses et n'est pas vendeur pour un élément important sous contrat jusqu'en juin 2021. Jusqu'à présent, le vice-champion de France en titre a toujours su conserver ses meilleurs éléments, même s'il fallait mettre la main à la poche. Au moins, Verratti s'assurera peut-être une nouvelle revalorisation salariale cet été... 3. L'OM tient Germain La tendance se confirme pour Valère Germain. Annoncé proche de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs jours, l'attaquant de l'AS Monaco sera bientôt fixé. D'après L'Equipe, le club phocéen est parvenu à un accord de principe avec la direction monégasque sur le montant du transfert. Les deux formations se seraient entendues sur une somme entre 8 et 10 millions d'euros. Il reste encore «un ou deux détails à régler» , indique une source proche du dossier. Autant dire que l'OM a fait le plus dur puisque l'ancien Niçois a déjà donné son accord pour un contrat de 4 ans. Rien ne devrait donc empêcher la finalisation de cette opération dans les prochains jours. 4. Lyon s'offre sa première recrue Comme annoncé cette semaine, l'Olympique Lyonnais s'offre Fernando Marçal ! Le club rhodanien s'est entendu avec Benfica pour le transfert du latéral gauche qui vient de terminer une belle saison en prêt à Guingamp. A noter que l'OL a également donné le montant du transfert du Brésilien, à savoir 4,5 millions d'euros. A ce prix, on peut parler d'une très bonne affaire pour les Gones. En marge de la présentation de sa recrue, Jean-Michel Aulas a expliqué vouloir frapper fort cet été, annonçant des recrues attendues à plusieurs postes : un latéral droit, un défenseur central, un avant-centre et un ailier. «Cette saison, on a le plus fort budget d'investissement qu'il n'y a jamais eu» , a lâché JMA. La deuxième recrue lyonnaise pourrait être l'attaquant de Chelsea, Bertrand Traoré. 5. Monaco chipe Gaspar à Lyon et recrute Benaglio L'AS Monaco a profité de ce vendredi pour annoncer l'arrivée de deux recrues. Comme attendu, le latéral droit Jordy Gaspar quitte l'Olympique Lyonnais pour rejoindre l'ASM. Le club de la Principauté a officialisé la signature du défenseur jusqu'en juin 2020. Il avait refusé de signer son premier contrat professionnel avec l'OL afin de rejoindre le Rocher. C'était également pressenti, le gardien Diego Benaglio rejoint aussi le champion de France. Libéré par Wolfsburg, l'international suisse s'est engagé jusqu'en juin 2020. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le vendredi 16 juin à 18h C'est officiel : - Le défenseur central de l'OM, Karim Rekik, a signé au Herta Berlin pour 2 M€, plus 2 M€ de bonus et un léger pourcentage à la revente.

- Monaco a cédé son milieu offensif Nabil Dirar à Fenerbahçe.

- Oscar Garcia est le nouvel entraîneur de Saint-Etienne.

- Le latéral gauche de Nancy, Faitout Maouassa, a signé à Rennes jusqu'en 2021.

- Nice a recruté le milieu de Dijon, Pierre Lees-Melou.

- Everton a recruté le gardien de Sunderland, Jordan Pickford, pour 28,6 M€, plus 5,7 M€ de bonus. Un record pour le club.

- Le milieu de l'Ajax Amsterdam, Davy Klaassen, rejoint Everton pour 27 M€.

- Amiens a obtenu le prêt du milieu gauche du Standard de Liège, Jean-Luc Dompé, avec option d'achat.

- L'attaquant de Galatasaray, Lukas Podolski, rejoint Vissel Kobe (Japon). Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le milieu offensif Javier Pastore a assuré qu'il ne souhaitait pas quitter le Paris SG cet été.

- Le Paris SG a annoncé à son gardien Salvatore Sirigu qu'il ne sera pas conservé. Les deux parties discutent pour une résiliation à l'amiable.

- Le Bayern Munich envisagerait de faire une offre de 45 M€ pour Marco Verratti. Une telle proposition sera immédiatement zappée par le PSG qui n'est pas vendeur.

- Le gardien du Milan AC, Gianlugi Donnarumma, a été proposé au PSG par son agent Mino Raiola. Il aurait refusé de prolonger avec le club lombard son contrat se terminant en juin 2018. Paris peut être utilisé pour obtenir un meilleur contrat...

- L'Inter Milan est intéressé par le milieu du Paris SG, Blaise Matuidi, mais ne veut pas payer les 30 M€ demandés par les Parisiens.

- Le latéral droit Bacary Sagna, laissé libre par Manchester City, reste loin de l'OM en raison de ses prétentions salariales élevées.

- L'OM aurait enterré la piste menant au défenseur du Barça, Jérémy Mathieu, qui réclamait 3 M€ annuels.

- La proposition de l'OM serait encore loin des attentes du milieu William Vainqueur, prêté par l'AS Rome cette saison.

- Alors que l'OM négocie avec Crystal Palace, Lille veut aussi s'offrir le gardien Steve Mandanda, déjà d'accord avec Marseille.

- L'OM s'est renseigné sur le milieu de Lyon, Maxime Gonalons. Annoncé partant, le joueur ne veut pas jouer ailleurs qu'à l'OL en France. Le Milan AC, la Lazio, Newcastle et Valence sont sur les rangs.

- Lyon a confirmé le départ de son ailier Rachid Ghezzal, en fin de contrat.

- Monaco réclame entre 45 et 50 M€ pour céder son milieu Tiémoué Bakayoko.

- Toulouse assure ne pas vouloir vendre son défenseur Issa Diop, annoncé dans le viseur de Monaco.

- Lille et Angers ont trouvé un accord à 7 M€ pour l'ailier Nicolas Pépé.

- Le Bayer Leverkusen va proposer 12 M€ pour le milieu offensif Ryad Boudebouz. Montpellier en espère 15 M€.

- Sous contrat à Montpellier jusqu'en 2018, le gardien Geoffrey Jourdren est poussé dehors.

- Montpellier pense au défenseur central Johan Djourou, libre depuis son départ d'Hambourg en mars.

- Lille songe au défenseur central de l'Inter Milan, Jeison Murillo.

- Monaco est intéressé par le latéral droit de Châteauroux, Cheikh Traoré. A l'étranger - L'ailier Eden Hazard a laissé entendre qu'il sera toujours à Chelsea la saison prochaine.

- L'ailier du Bayern Munich, Douglas Costa, se rapproche de la Juventus Turin. Les deux clubs sont proches d'un accord à 40 M€ et le joueur s'est entendu sur un contrat de quatre ans.

- Le Bayern Munich songe à Yannick Carrasco (Atletico) pour remplacer Douglas Costa.

- Arsenal pourrait passer à l'action prochainement pour le milieu offensif de Porto, Yacine Brahimi.

- L'attaquant de Cologne, Anthony Modeste, est proche de rejoindre le Tianjin Quanjian (Chine) pour 40 M€. Il percevra alors un salaire estimé entre 11 et 13 M€ par an.

- Le milieu de la Juve, Mario Lemina, pourrait rejoindre Everton pour 20 M€. Nice tente tout de même le coup pour obtenir un prêt.

- Prêté à Watford lors de la seconde partie de saison, l'attaquant M'Baye Niang pourrait quitter le Milan AC pour Everton. Une offre de 15 M€ (+ 3M€ de bonus) est évoquée.

- L'attaquant Djibril Cissé pourrait évoluer à Yverdon-Sport (D3 suisse).

