PSG : Verratti ne se cache même plus et utilise la presse catalane...

Alors que la presse catalane se déchaîne sur le feuilleton Marco Verratti, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain pose avec la Une du Mundo Deportivo ce vendredi. Le Parisien semble envoyer un message à ses dirigeants...

Verratti cherche la sortie au PSG

C'est parti pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors que Marco Verratti (24 ans) souhaite quitter le Paris Saint-Germain et que le FC Barcelone espère le récupérer, il ne se passe pas un jour sans que la presse catalane ne mette la pression sur le club de la capitale. Et le petit milieu de terrain italien l'a bien compris.

Verratti avec la Une du Mundo Deportivo

Alors que les médias locaux évoquent chaque jour le feuilleton Verratti, le Parisien compte visiblement s'en servir pour parvenir à ses fins. Ce vendredi, Petit Hibou pose en Une du Mundo Deportivo avec une édition précédente du quotidien dans les mains. Une photo prise à Ibiza où le joueur passe actuellement ses vacances.

Difficile de ne pas y voir un message envoyé au PSG... «Je suis désolé mais je ne peux pas parler de mon avenir» , a-t-il glissé à MD. Le fait de ne pas démentir les récentes rumeurs et de prendre une telle photo ne font que confirmer ses intentions. D'ailleurs, Sport assure que Verratti a dit oui au Barça lors d'une rencontre avec un dirigeant barcelonais pendant son séjour sur l'île, où était aussi présent son agent Donato Di Campli.

Paris n'a pas pour habitude de céder

Désormais, les Blaugrana souhaitent que le joueur engage un bras de fer avec Paris afin de se retrouver en position de force lors des négociations. Verratti est-il prêt à aller jusque-là ? Son attitude laisse penser que c'est possible. Est-ce que le Paris SG craquera ? Cela est bien moins certain ! On le sait, le vice-champion de France n'est pas vendeur pour un élément important sous contrat jusqu'en juin 2021. Jusqu'à présent, Paris a toujours su conserver ses meilleurs éléments, même s'il fallait mettre la main à la poche. Thiago Silva et Marquinhos en savent quelque chose.

Est-ce que Paris changera d'avis sur le club catalan réalise une offre supérieure à 100 millions d'euros ? Encore faut-il qu'il puisse la faire avec un recrutement important attendu et pas forcément de grosses ventes au programme. Et le PSG peut refuser n'importe quelle proposition puisque l'argent n'est pas vraiment un problème pour les dirigeants qataris. Verratti tentera peut-être le coup, quitte à en profiter pour s'offrir une nouvelle revalorisation salariale...

Verratti pose avec une ancienne Une du Mundo Deportivo...

