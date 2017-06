Transfert : Pickford et Klaassen en attendant Lemina et Niang... Everton rafle tout sur son passage !

Septième de Premier League, Everton entend bien viser une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour ce faire, le club de la ville de Liverpool réalise un début de mercato très intéressant et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Everton a réalisé joli coup en recrutant Klaassen.

Derrière Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City, Arsenal et Manchester United, Everton a été la seule équipe de Premier League à ne pas être complètement larguée par les grosses cylindrées du football anglais.

La saison prochaine, les pensionnaires de Goodison Park entendent bien truster les premières places afin de décrocher un ticket pour la Ligue des Champions. Pour cela, les grandes manoeuvres ont déjà été entreprises sur le marché des transferts.

61 M€ pour Pickford et Klaassen

En effet, le club de la ville de Liverpool a déjà enregistré les arrivées de deux joueurs de grand talent. Lesquels ? Jordan Pickford (23 ans) et Davy Klaassen (24 ans). Seule satisfaction de la saison ratée de Sunderland, le premier cité s'est engagé avec Everton contre un chèque de 28,6 millions d'euros plus 5,7 millions de bonus. Une somme très importante qui fait de l'international anglais le troisième gardien le plus cher de l'histoire derrière Gianluigi Buffon, recruté pour 52,8 millions d'euros par la Juventus Turin à Parme en 2001, et Ederson, acheté 40 millions d'euros par Manchester City à Benfica, la semaine passée.

Pour l'Oranje, Everton a également dépensé sans compter. A deux ans de la fin de son contrat avec l'Ajax Amsterdam, le milieu de terrain a rejoint le nord de l'Angleterre contre la coquette somme de 27 millions d'euros. Une offre élevée pour le désormais ex-capitaine des Lanciers, auteur d'un exercice plein avec 20 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais la formation dirigée par Ronald Koeman pourrait ne pas s'arrêter en si bon chemin.

Lemina et Niang en approche

Car deux autres recrues pourraient rapidement renforcer ses rangs. En difficulté avec la Vieille Dame, Mario Lemina (23 ans) serait tout proche de découvrir le championnat d'Angleterre avec le club de la Mersey. Pourtant dans le viseur d'Arsenal, de Schalke 04 et de Nice, le Gabonais devrait s'engager avec Everton dans les prochains jours, moyennant une transaction de 20 millions d'euros.

Autre cible proche de signer, M'Baye Niang (22 ans). Prêté lors de la seconde moitié de saison à Watford, l'attaquant français est en passe de quitter définitivement le Milan AC pour les Toffees. Ces derniers auraient convaincu la mythique institution lombarde de céder l'ex-Caennais contre 15 millions d'euros plus 3 millions d'euros en bonus. Un renfort intéressant pour le nonuple champion d'Angleterre, décidé à tout casser sur le marché des transferts. Il faut dire que l'éventuelle énorme vente de Romelu Lukaku (on parle de 80 millions d'euros) permet à Everton de se projeter bien plus facilement dans l'avenir...

Que pensez-vous du mercato d'Everton ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...