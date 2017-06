Transfert : le PSG fait machine arrière, Milan n'en veut plus... L'avenir d'Aubameyang de plus en plus flou !

Jouissant d'une belle cote, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas caché son désir de quitter le Borussia Dortmund cet été pour rejoindre une formation plus prestigieuse. Problème, le Paris Saint-Germain et le Milan AC, favoris pour l'accueillir, n'en font plus une priorité. De quoi mettre le Gabonais dans l'embarras...

Aubameyang n'ira ni à Paris, ni à Milan.

Après quatre saisons pleines au Borussia Dortmund avec un joli bilan de 120 buts marqués en 189 rencontres toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans) a récemment affiché ses envies de départ.

Considérant qu'il avait fait le tour de la question du côté du Signal Iduna Park, l'ancien buteur de Saint-Etienne, arrivé à maturité, a logiquement estimé qu'il était temps pour lui de rejoindre une formation plus prestigieuse. Sauf que la réalité est moins rose.

Le PSG ne veut plus d'Aubameyang

Lui qui rêve de porter un jour les couleurs du Real Madrid sait qu'il lui sera compliqué d'intégrer la Maison Blanche, déjà bien fournie dans le secteur offensif. Chose qui est moins vraie au Paris Saint-Germain. Alors qu'on le disait proche d'un accord pour un transfert estimé à 70 millions d'euros, le vice-champion de France n'est plus très chaud pour accueillir la Panthère.

D'après le média allemand Bild, l'entraîneur francilien Unai Emery a abandonné cette piste et informé le buteur du Borussia Dortmund qu'il préférait recruter un attaquant de surface capable de suppléer Edinson Cavani. Pourtant désiré par Nasser Al-Khelaïfi, Aubameyang a aussi été confronté à la réticence du nouveau directeur sportif parisien, Antero Henrique, peu emballé par son profil.

Milan a jeté l'éponge, quelles solutions pour PEA ?

Egalement intéressé par le Joueur africain de l'année 2015, le Milan AC a de son côté jeté l'éponge et n'enregistrera pas le retour de son ancien protégé. Et pour cause, l'ambitieuse formation lombarde a préféré miser sur le désormais ex-avant-centre de Porto, André Silva, acheté pour 30 millions d'euros, en attendant un éventuel autre renfort supplémentaire moins coûteux.

Même si plusieurs rebondissements ont déjà eu lieu dans ce dossier et que d'autres ne sont pas à exclure, les pistes crédibles pour Aubameyang semblent d'un coup moins nombreuses. Si les rumeurs l'envoyant en Chine ont repris de plus belle, on imagine mal le natif de Laval opter pour l'Asie à son âge. La seule solution externe reste l'Angleterre, mais aujourd'hui, aucun club de Premier League n'a fait part d'un intérêt concret pour sa personne. A défaut de mieux, la poursuite de son aventure à Dortmund semble l'option la plus judicieuse...

Quel avenir pour Aubameyang ? Doit-il rester au Borussia Dortmund ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…