Monaco : Emery le drague, le Real veut accélérer... Mbappé plus que jamais courtisé avant de rencontrer Vasilyev !

Ce jeudi, une réunion décisive au sujet de l'avenir de l'attaquant de l'AS Monaco, Kylian Mbappé, doit se tenir en Principauté. Tandis que l'intérêt du Real Madrid se fait plus pressant, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery, vient de draguer ouvertement le Tricolore !

Pour Mbappé, l'heure du choix a sonné.

«Je vous avais dit que j'attendrai la fin de saison pour me prononcer. Elle est terminée depuis une heure seulement... On va partir en famille et on va réfléchir à ce qui va vraiment se passer. Il faut faire le tri, voir ce qui se passe avec le club.» Mardi, à l'issue du match amical France-Angleterre (3-2), Kylian Mbappé (18 ans) avait éludé les questions sur son avenir.

Pourtant, l'attaquant de l'AS Monaco va très rapidement aborder le sujet. En effet, une réunion au sommet est prévue ce jeudi entre l'international français et le vice-président du club princier, Vadim Vasilyev, révèle le quotidien L'Equipe. Il s'agira évidemment de faire le point sur le futur de la pépite, convoitée par tous les cadors européens après sa seconde partie de saison complètement folle.

Monaco table sur une prolongation

Alors que le clan Mbappé souhaite connaître les intentions du dirigeant russe, le journal sportif assure que le récent champion de France veut absolument prolonger le contrat de son joyau, actuellement lié à l'ASM jusqu'en juin 2019. A un an du Mondial, tout porte à croire que le natif de Bondy va faire le choix de la raison... à moins que le manège incessant de ses courtisans ne finisse par lui donner des envies d'ailleurs.

Outre Arsenal et Manchester City, le Real Madrid semble toujours plus chaud sur le dossier. Ces dernières heures, As affirme que la prestation du Monégasque contre l'Angleterre a définitivement convaincu la Maison Blanche et les Merengue souhaiteraient parvenir à leurs fins dès cet été en raison du départ de plus en plus probable d'Alvaro Morata vers Manchester United ! Mais un autre club, entré tardivement dans la danse, s'active aussi : le Paris Saint-Germain ! Non content d'avoir pris contact avec l'entourage du prodige, le vice-champion de France vient ouvertement de le draguer par la voix de l'entraîneur Unai Emery, bien décidé à le prendre par les sentiments !

U. Emery – «il vient de Paris, il a sa famille à Paris…»

«Quand on parle de Mbappé ici en Espagne, on parle du Real, du Barça. Moi je suis à Paris, au PSG. Et je dis : "quoi de plus beau que de pouvoir représenter une équipe française ?"», a lancé l'ancien coach du FC Séville à l'occasion d'un forum à Bilbao. «Avec tout mon respect pour Monaco, il vient de Paris, il a sa famille à Paris. C'est une réflexion que je fais. (...) Évidemment, je dis ça dans ma position où je suis de parti pris. (…) S'il doit quitter Monaco, je dis : "quoi de mieux pour lui, pour la France, pour le PSG, qu'il y ait une union, une communion entre le joueur et sa ville ?"» Malgré tout, les chances de voir Mbappé rejoindre un concurrent direct en Ligue 1 semblent minces, surtout que le Real notamment paraît avoir une longueur d'avance dans ce dossier. Mais qui ne tente rien...

Vidéo : Emery drague ouvertement Mbappé !

Je sais pas si Emery se savait filmé mais...

"Qu'est-ce que ce serait beau qu'il y ait une union entre Mbappé et sa ville, Paris" pic.twitter.com/YfBI9GcCQJ — Matthieu Martinelli (@matmartinelli) 14 juin 2017

