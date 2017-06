Lyon : Tolisso au Bayern pour un montant record, Aulas a le sourire !

C'est officiel depuis ce mercredi soir : Corentin Tolisso a signé pour 5 ans au Bayern Munich. Un transfert record pour l'Olympique Lyonnais et le club bavarois. Jean-Michel Aulas est aujourd'hui un président comblé évidemment.

Corentin Tolisso rapporte, au minimum, 41,5 M€ à Lyon.

Le peu de suspense qu'il restait en début de semaine a été levé ce mercredi soir : Corentin Tolisso (22 ans) est un joueur du Bayern Munich. Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais s'est engagé jusqu'en 2022 avec le champion d'Allemagne. Pour une somme record.

«L'Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain international Corentin Tolisso au FC Bayern Munich pour un montant de 41,5 M€ auquel pourront s'ajouter des incentives (bonus) pour un maximum de 6 M€» , a annoncé le club rhodanien dans un communiqué. Il s'agit là à la fois de la plus grosse vente de l'histoire de l'OL et du plus gros achat du Bayern. Rien que ça.

«Un des meilleurs Européens à son poste»

Evidemment, Jean-Michel Aulas est un président comblé. "Corentin est un joueur exceptionnel, sans doute un des meilleurs Européens à son poste mais aussi un homme à forte personnalité, souligne le président des Gones. L'an passé, il n'avait pas hésité à refuser l'offre hors norme de Naples pour rester une saison de plus dans son club formateur, auprès de ceux qu'il apprécie et qu'il respecte. Son départ est une perte affective et qualitative pour l'OL mais c'est également une fierté de voir un joueur formé par l'Academy OL rejoindre l'un des meilleurs clubs d'Europe, surtout quand il s'agit d'un club ami, présidé par Kalle Rummenigge."

A Tolisso maintenant de prouver qu'il a l'étoffe pour s'imposer dans un club aussi prestigieux que le Bayern. S'il y parvient, Didier Deschamps aura un problème (de riche) supplémentaire au milieu de terrain...

Que pensez-vous du transfert de Tolisso au Bayern ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.