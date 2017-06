Journal des Transferts : Tolisso signe au Bayern, l'OM travaille son attaque, Marçal arrive à Lyon, la demande de Ben Arfa... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 14/06/2017 à 17h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Tolisso signe au Bayern, l'OM travaille son attaque, Marçal arrive à Lyon, la demande de Ben Arfa au PSG, Lille tient sa première recrue... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. Tolisso change de dimension en passant de Lyon au Bayern Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Tolisso signe au Bayern Munich ! L'officialisation du transfert de Corentin Tolisso au Bayern Munich n'est plus qu'une question de minutes. Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a signé un contrat jusqu'en 2022 avec le Bayern Munich ce mercredi après avoir passé sa visite médicale. Sur son compte Instagram, un ami du natif de Tarare a publié des images de la signature. Un transfert qui devrait rapporter entre 37 et 40 millions d'euros à l'OL ! 2. L'OM travaille son attaque L'Olympique de Marseille avance sur le dossier Valère Germain. Alors que l'attaquant monégasque est déjà d'accord avec le club phocéen, les dirigeants marseillais négocient avec l'AS Monaco. D'après RMC, la première offre de l'OM s'élève à 5 M€. Si le club de la Principauté tentera peut-être de négocier, il y a peu de doutes concernant un accord dans ce dossier. Dans le même temps, Marseille est prêt à proposer un salaire de 3 M€ par an à Stevan Jovetic, qui souhaite conserver le même salaire qu'en Italie (3,5 M€ annuels) et pour lequel l'Inter Milan réclame 13 M€. Un rapprochement semble possible. Encore faut-il convaincre ensuite le Monténégrin de rejoindre la Canebière. C'est aussi le cas pour Carlos Bacca. La Gazzetta dello Sport annonce que l'OM a proposé un contrat de trois ans au Colombien, assorti d'un salaire annuel de 4 millions d'euros. Les dirigeants marseillais seraient prêts à proposer 15 millions d'euros au Milan AC. Alors qu'il discute depuis plusieurs semaines avec ses représentants, Andoni Zubizarreta a-t-il trouvé les bons arguments pour séduire le Colombien ? Le FC Valence est aussi sur le coup. 3. Marçal arrive Lyon Avec le départ à venir de Maciej Rybus, l'Olympique Lyonnais s'est mis en quête d'un latéral gauche pour la saison prochaine. Alors que le Havrais Ferland Mendy semblait tenir la corde, c'est Fernando Marçal qui est attendu entre Rhône et Saône. Le transfert du latéral gauche prêté par Benfica à Guingamp cette saison devrait même se boucler jeudi. Selon RMC, l'OL et le club portugais sont tombés d'accord pour un transfert à 6 millions d'euros. Le Brésilien est attendu demain pour passer sa visite médicale avant de s'engager avec Lyon. 4. Ben Arfa veut un gros chèque L'avenir d'Hatem Ben Arfa n'est plus au Paris Saint-Germain. Mais en attendant de rencontrer le nouveau directeur sportif Antero Henrique, son entourage met la pression. Selon le quotidien Le Parisien, les conseillers de Ben Arfa veulent demander au Paris SG de lui régler sa dernière année de contrat et de le libérer, sinon le joueur refusera toutes les offres pour rester à Paris. Bien évidemment, le PSG ne cédera pas si facilement puisque cela lui couterait 6 millions d'euros. De plus, le vice-champion de France espère toujours récupérer entre 3 et 5 millions d'euros avec une vente. Malgré la stratégie de ses conseillers, on n'imagine pas une seule seconde "HBA" rester à Paris car il n'aura pas été libéré. Cela n'a aucun intérêt pour lui. Surtout que la volonté des deux parties est de se séparer. Il n'y a aucun doute sur le fait que Ben Arfa partira, mais il lui faudra peut-être patienter un peu plus longtemps et attendre des offres de clubs, lui qui rêve de rejoindre le FC Séville. 5. Lille s'offre une première recrue Annoncée depuis plusieurs jours, l'arrivée de Luiz Araujo (21 ans) à Lille est désormais officielle. Le club nordiste vient d'annoncer sa première recrue estivale qui signera son contrat vendredi après avoir passé sa visite médicale. Le transfert de l'attaquant de Sao Paulo est estimé à 10,5 millions d'euros. «Il possède le profil rare d'un ailier de débordement gaucher, presqu'à l'ancienne, collé à la ligne de touche, qui aime combiner avec puissance et vitesse, sans oublier de vraies qualités devant le but et un état d'esprit combatif. C'est un jeune joueur spectaculaire à qui on souhaite une intégration rapide et réussie» , a déclaré le vice-président Marc Ingla a propos de sa recrue, auteur de 7 buts en 2017. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 14 juin à 18h C'est officiel : - Le milieu de Lens, Benjamin Bourigeaud, a signé 4 ans à Rennes. Transfert estimé à 5 M€.

- Eusebio Di Francesco s'est engagé jusqu'en juin 2019 au poste d'entraîneur de l'AS Rome.

- Eduardo Berizzo est le nouvel entraîneur du FC Séville. Il a signé jusqu'en juin 2019. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Après la victoire de la France contre l'Angleterre (3-2), l'attaquant de Monaco, Kylian Mbappé, a annoncé qu'il allait réfléchir à son avenir lors des prochains jours.

- Le défenseur central Marquinhos se voit rester au Paris SG.

- L'OM s'est renseigné pour le milieu offensif de Manchester City, Samir Nasri, mais son salaire de 9 M€ par an a logiquement refroidi les dirigeants olympiens.

- Pour signer à l'OM, le défenseur du FC Barcelone, Jérémy Mathieu, veut un salaire de 3 M€ par an. Il devra faire des efforts pour espérer rejoindre Marseille.

- Le milieu de Monaco, Fabinho, a été aperçu dans un restaurant de Madrid avec un dirigeant de l'Atletico.

- Courtisé par Lyon, l'ailier angevin Nicolas Pépé pourrait rejoindre Lille. Le LOSC est proche d'un accord pour un transfert à 8 M€

- Selon Saint-Etienne, l'arrivée d'Oscar Garcia sur le banc est bouclée à 98%.

- Saint-Etienne a repoussé une offre de 5 M€ de Lille pour son latéral Kévin Malcuit.

- Bordeaux a décidé de ne pas prolonger son défenseur Nicolas Pallois, sous contrat jusqu'en 2018.

- Rennes est prêt à dépenser 15 M€ pour le milieu offensif de Metz, Ismaïla Sarr. A l'étranger - L'agent de Douglas Costa était à Turin pour négocier le transfert de l'ailier du Bayern Munich avec la Juve.

- En cas de recrutement d'un attaquant, Arsenal n'exclut pas de vendre Olivier Giroud et demandera 25 M€.

- Peu utilisé à la Juventus Turin, le milieu Mario Lemina envisage un départ.

- Schalke 04 réclame 10 M€ pour son milieu Benjamin Stambouli.

- Paul Le Guen est attendu en Turquie sur le banc de Bursaspor. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





