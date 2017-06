Transfert : Tolisso au Bayern, c'est imminent !

Le transfert de Corentin Tolisso au Bayern Munich n'est sans doute plus qu'une question d'heures. Le milieu de terrain lyonnais est attendu ce mercredi en Bavière pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans.

Tolisso va prochainement quitter Lyon

Longtemps annoncé du côté de la Juventus Turin, Corentin Tolisso va, sauf énorme rebondissement, rejoindre finalement le Bayern Munich. Jouer pour le prestigieux champion d'Allemagne, ce n'est pas mal non plus... Et l'officialisation de son transfert pourrait tomber dans les prochaines heures.

D'après les informations de RMC et Bild, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais est attendu ce mercredi en Allemagne afin d'y passer sa visite médicale. Ensuite, il doit signer un contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2022. Un transfert qui rapportera gros à l'OL !

Un transfert d'environ 40 M€

Le montant de l'opération est estimé entre 37 et 40 millions d'euros, selon les diverses sources. Il y a quelques jours, le magazine allemand Kicker évoquait aussi des bonus pouvant faire grimper le total à 50 millions d'euros. Il s'agit en tout cas d'une belle affaire pour Lyon puisque le natif de Tarare a été formé au club.

A 22 ans, Tolisso compte déjà 116 matchs de Ligue 1 à son actif et il a disputé un total de 160 matchs chez les professionnels. Avec 14 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, cet exercice 2016-2017 est le plus prolifique depuis le début de sa jeune carrière. Il pourra poursuivre sa progression sous les ordres de Carlo Ancelotti en Allemagne et rester dans le viseur de Didier Deschamps qui l'a récemment convoqué en équipe de France.

