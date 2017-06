Transfert : des Lyonnais très convoités !

Après Mathieu Valbuena, parti à Fenerbahçe, d'autres Lyonnais devraient changer d'air dans les jours ou les semaines qui viennent. Outre Tolisso et Lacazette, Ferri, Darder, Morel, Cornet, Mammana, Ghezzal et Gonalons sont eux aussi courtisés à l'étranger.

Après Valbuena, qui sera le prochain Lyonnais à partir ?

Mathieu Valbuena est sans doute le premier d'une longue série. Car le nouveau joueur de Fenerbahçe ne sera pas le seul élément important de l'Olympique Lyonnais à faire ses valises cet été. Alexandre Lacazette (Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Liverpool, PSG) est lui aussi candidat au départ. Tout comme Corentin Tolisso, qui pourrait s'engager avant la fin de la semaine en faveur du Bayern Munich pour 40 millions d'euros.

Et ce n'est pas tout. Pas vraiment convaincant, le défenseur argentin Emanuel Mammana intéresse le FC Valence et l'Inter Milan. Un départ n'est pas à exclure. Sergi Darder se trouve dans le même cas de figure. Le milieu espagnol, barré par une forte concurrence, dispose de plusieurs touches en Espagne. Le latéral gauche Jérémy Morel a reçu lui plusieurs offres en provenance de Turquie mais les a refusées.

L'Italie regarde beaucoup du côté de Lyon

L'ancien Marseillais souhaite rester à Lyon. Tout comme Jordan Ferri, malgré un intérêt prononcé de l'Atalanta Bergame. L'OL a prévu de faire savoir cette semaine à son milieu de terrain ce qu'il comptait faire de lui la saison prochaine. Par ailleurs, le club rhodanien a reçu une offre de 10 millions d'euros du Spartak Moscou pour Maxwel Cornet. Mais le jeune attaquant refuse de se rendre en Russie.

En fin de contrat, Rachid Ghezzal se rapproche chaque jour un peu plus de la sortie d'autant que son entourage discute actuellement avec le prestigieux Milan AC. Clément Grenier, de retour d'un prêt non concluant à la Roma, cherche lui aussi un nouveau point de chute. Un intérêt de l'Inter Milan est évoqué. Enfin, le cas Maxime Gonalons est plus complexe. Mécontent de ne pas encore avoir prolongé, le capitaine lyonnais est sur le départ après s'être brouillé avec son président. Mais pour l'heure, le milieu de terrain des Gones ne dispose d'aucune piste vraiment sérieuse même si on lui prête quelques touches aves des clubs italiens notamment.

En attendant, même si tous ceux-là ne partiront pas bien évidemment, les supporters lyonnais peuvent s'attendre à voir leur équipe afficher un visage considérablement remodelé la saison prochaine. Le meilleur moyen d'oublier une saison 2016-17 perçue comme un échec ?

