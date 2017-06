PSG : comme Verratti, Pastore a lui aussi des envies de départ !

Après Marco Verratti, c'est au tour de Javier Pastore de ressentir des envies d'ailleurs. Courtisé par le Milan AC et l'Inter Milan, l'Argentin se verrait bien revenir en Italie là où il s'était révélé. Mais du côté de la direction parisienne, un départ d'El Flaco n'est pas d'actualité...

Pastore pense à un retour en Italie cet été.

L'été n'est pas simple pour le Paris Saint-Germain. Après Marco Verratti, le club de la capitale doit faire face aux envies de départ d'un autre de ses cadres : Javier Pastore. Même si l'Argentin, trop souvent blessé, n'est plus un maillon indispensable du PSG, il n'en reste pas moins l'un des plus grands talents.

D'après L'Equipe, El Flaco, convoité notamment par le Milan AC et l'Inter Milan, s'interrogerait sur la suite à donner à sa carrière. Sous contrat jusqu'en 2019, l'ancien joueur de Palerme ne serait pas contre un retour en Italie, là où il s'était révélé et où il conserve une cote élevée. Son entourage a même récemment rencontré les dirigeants du Milan AC pour évoquer un possible transfert.

Si le Milan AC s'autorise une folie...

Mais du côté de la direction parisienne, un départ de Pastore n'est pas à l'ordre du jour. Et même si le courant passe difficilement avec Unai Emery, l'entraîneur parisien reprochant à son joueur de s'écouter un peu trop et donc de passer un peu trop de temps à l'infirmerie, l'Argentin reste perçu comme une pépite par l'état-major du vice-champion de France, et notamment par l'émir Tamim al-Thani qui l'adore.

En août 2011, le PSG avait déboursé un peu plus de 40 millions d'euros pour l'enrôler. Six ans plus tard, pas sûr que le club francilien récupère autant d'argent en cas de transfert. Dans ces conditions; un départ de Pastore durant ce marché des transferts paraît peu probable. A moins que le Milan AC, de retour parmi les riches, ne s'autorise une petite folie...

