Journal des Transferts : le Barça fait son offre pour Verratti, Valbuena est parti, ça se complique pour Jovetic et l'OM...

Verratti prêt à engager un bras de fer avec le PSG ?

Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine.

Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1. Le Barça fait son offre pour Verratti !

Le début d'un long feuilleton... Au cours d'un rendez-vous avec Antero Henrique ce lundi à Milan, l'agent de Marco Verratti a confirmé au directeur sportif du Paris Saint-Germain que le milieu de terrain italien souhaite quitter la capitale cet été. Le représentant a aussi annoncé au dirigeant parisien qu'il détenait une offre de 100 millions d'euros formulée par le FC Barcelone et dévoilée ce jour par La Gazzetta dello Sport.

Suffisant pour faire plier le vice-champion de France ? Sans doute pas. Le Paris SG n'a aucune intention de laisser partir l'ancien joueur de Pescara. «Ce ne sera ni 80 millions d'euros, ni 100 millions, parce que Verratti n'est pas à vendre» , a assuré un dirigeant parisien à Marca. «Petit Hibou» ira-t-il jusqu'au bras de fer pour quitter un club auquel il s'est toujours dit très attaché ? Les prochaines discussions s'annoncent tendues...

2. Valbuena file en Turquie

Comme prévu, Mathieu Valbuena va rejoindre Fenerbahçe. Alors que le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais a mis fin au suspense ce lundi matin, en publiant sur les réseaux sociaux une photo en direct de l'aéroport, le club turc annonce un accord de principe avec l'Olympique Lyonnais et le joueur. Le transfert sera bouclé une fois la visite médicale passée et le contrat (3 ou 4 ans) signé. Une opération qui rapportera 4 millions d'euros à l'OL.

3. Ça se complique pour Jovetic et l'OM...

Annoncé comme l'une des pistes offensives prioritaires de l'Olympique de Marseille, Stevan Jovetic est encore loin de la cité phocéenne. Si le prix aux alentours de 13 millions d'euros de l'attaquant de l'Inter Milan prêté au FC Séville n'est pas insurmontable, c'est le salaire qui poserait problème. La Gazzetta dello Sport affirme même que Jovetic ne rejoindra pas l'OM. Le président marseillais Jacques-Henri Eyraud estimerait trop élevé le salaire annuel de 3,5 millions d'euros réclamé par l'international monténégrin. Un coup de bluff de la part du patron phocéen ?

4. Ranieri tout proche de Nantes !

La déception engendrée par le départ surprise de Sergio Conceiçao pourrait bientôt être un lointain souvenir pour le FC Nantes. Selon 20 Minutes, Claudio Ranieri a été séduit par le discours du président nantais Waldemar Kita dimanche et serait même d'accord pour diriger les Canaris après de nouvelles discussions ce lundi ! Néanmoins, il faudra patienter pour une signature officielle de l'Italien, le temps de régler quelques petits soucis administratifs, annoncent nos confrères. L'arrivée de Ranieri au FCN serait un joli coup. Champion d'Angleterre surprise avec Leicester en 2015-2016, il avait laissé un bon souvenir du côté de Monaco (2012-2014).

5. André Silva, la 4e recrue du Milan AC

Encore un gros coup pour le Milan AC ! Très ambitieux cet été sur le marché des transferts avec notamment les arrivées de Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez et Franck Kessie, le club italien a fait passer sa visite médicale ce lundi au buteur du FC Porto, André Silva, qui a signé dans la foulée un contrat de cinq ans. Considéré comme un jeune talent avec un grand potentiel, l'international portugais rejoint le Milan pour un montant de 36 millions d'euros, plus 2 millions de bonus. Un très joli coup !

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 12 juin à 18h

C'est officiel :

- Bordeaux a engagé pour 4 ans le milieu de Zulte-Waregem, Lukas Lerager. Transfert estimé à 3,5 M€.

- Le défenseur central de Sochaux, Ibrahima Konaté, a signé son premier contrat pro avec le RB Leipzig.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France

- Le Paris SG s'est mis d'accord oralement avec Thiago Motta pour une prolongation d'un an.

- L'Inter Milan s'intéresse au défenseur central du Paris SG, Thiago Silva. Une vente n'est pas au programme.

- Liverpool est aussi intéressé par l'attaquant de Monaco, Kylian Mbappé.

- Libéré par Wolfsburg, le gardien Diego Benaglio va signer à Monaco pour deux ans, plus un an en option.

- Le Milan AC pense au milieu du Paris SG, Grzegorz Krychowiak, également courtisé par l'Inter.

- Lyon pourrait boucler le transfert de l'ailier d'Angers, Nicolas Pépé, dans la semaine.

- Lyon a reçu une offre de 10 M€ du Spartak Moscou pour son attaquant Maxwell Cornet. Cette proposition fait réfléchir les dirigeants lyonnais alors que le joueur préfère rester.

- Le défenseur de Saint-Etienne, Florentin Pogba, plaît à Everton et au RB Leipzig.

- Le milieu offensif de Bordeaux, Adam Ounas est dans le viseur de Naples, qui pourrait proposer 6 M€, et de l'AS Rome.

- Lille pousse cinq joueurs vers la sortie : les défenseurs Stoppila Sunzu et Julian Palmieri, proche de Caen, les milieux offensif Eric Bauthéac et Lenny Nangis, ainsi que l'attaquant Baptiste Guillaume.

- L'ailier de Metz, Ismaïla Sarr, est surveillé par le FC Barcelone.

- Le défenseur central Pedro Mendes va quitter Rennes pour le PAOK Salonique.

- Christophe Galtier est dans le viseur de Crystal Palace.

- Le milieu offensif de Nantes, Amine Harit, est bien courtisé par Schalke 04.

A l'étranger

- Cristiano Ronaldo menacerait de quitter le Real Madrid s'il n'obtient pas une prolongation, d'après la presse portugaise. Si une revalorisation est peut-être désirée par CR7, une menace est totalement farfelue et il sera bien au Real la saison prochaine.

- Poussé dehors par Chelsea, l'attaquant Diego Costa serait trop cher en terme de salaire (230 000 € par semaine) pour le Milan AC et ne veut pas aller en Chine.

- Le milieu offensif Isco annonce que sa prolongation au Real Madrid est proche. L'Espagnol est sous contrat jusqu'en juin 2018.

- Arsenal pourrait proposer 70 M€ pour le milieu offensif du Real Madrid, James Rodriguez, annoncé proche du Paris SG.

- L'Inter Milan a abandonné le dossier du défenseur central Pepe, en fin de contrat avec le Real Madrid.

- Laissé libre par Manchester United, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic est courtisé par le Zénith Saint-Pétersbourg.

- Liverpool ciblé les ailiers Dusan Tadic (Southampton) et Alexander Oxlade-Chamberlain (Arsenal).

- Le milieu de l'Ajax Amsterdam, Davy Klaassen, doit s'engager à Everton pour 25 M€.

- Le défenseur central du PSV Eindhoven Nicolas Isimat-Mirin va rejoindre Hoffenheim.

- Leverkusen demande 37 M€ pour son milieu offensif Hakan Calhanoglu, courtisé par Arsenal et Chelsea notamment.

- Le Milan AC pourrait vendre son latéral droit Ignazio Abate, qui intéresse la Fiorentina et le Genoa.

- Tottenham prépare une offre de 15 M€ pour le défenseur de Dortmund, Matthias Ginter.

- Southampton estime son défenseur central Virgil van Dijk intransférable. Manchester United, Manchester City, Chelsea ou encore Liverpool sont sur les rangs.

