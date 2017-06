BILLET de (Y. Touaitia) : "Le PSG doit se débarrasser de Verratti !"

Après cinq années de bons et loyaux services, Marco Verratti n'a plus la tête au Paris Saint-Germain. Le moment est vraisemblablement venu pour le vice-champion de France de céder l'Italien qui, par l'intermédiaire de son insupportable agent, fait comprendre qu'il a envie de voir ailleurs. Trop c'est trop !

L'avenir de Verratti pourrait s'inscrire loin de Paris.

Le billet d'humeur de Youcef Touaitia

Arrivé au Paris Saint-Germain dans l'anonymat le plus complet dans l'ombre de Zlatan Ibrahimovic, le 18 juillet 2012, Marco Verratti n'a plus le même statut aujourd'hui. Déniché par Leonardo, l'Italien est désormais un joueur confirmé, probablement le plus doué et le plus plaisant à voir jouer à Paris en compagnie de Javier Pastore. Sauf que depuis plusieurs mois, le natif de Pescara donne l'impression de ne plus avoir l'étincelle, à tel point qu'il veut désormais quitter le club qui lui a tout donné et qui l'a révélé aux yeux du monde.

Lui ne l'a pas dit, mais c'est tout comme. Par l'intermédiaire de son imbuvable agent, Verratti fait clairement comprendre qu'il n'a plus vraiment envie de rester à Paris. Car personne n'est dupe. Toutes les sorties piquantes de Donato Di Campli sont bel et bien pilotées par son client, qui derrière son visage angélique, ne fait absolument rien pour calmer les choses. Une, deux, trois, quatre et maintenant cinq prolongations, une par année, c'est du jamais vu ! Ce chantage incessant devient tout simplement insupportable !

Paris est un grand club ? Qu'il le montre !

Si Verratti veut s'en aller, qu'il se casse ! En s'accrochant à lui, le PSG montre qu'il n'a encore rien d'une grande institution. Oui, le milieu de terrain est très attachant, a un talent fou, est délicieux à voir sur un terrain mais depuis deux ans, il ne l'a que trop peu montré. Sa stagnation est évidente. Blessures à répétition à cause d'une hygiène de vie douteuse, suspensions régulières, on est très loin de ce qu'on est en droit d'attendre d'un joueur aussi talentueux. Au final, le Transalpin est plus spectaculaire que décisif, n'apportant que trop peu dans les 30 derniers mètres. Si lui estime qu'il a atteint son plafond de verre en France, eh bien qu'il s'en aille. Que Paris le vende au plus offrant à 80, 90, 100, 110 millions, peu importe, mais que le club fasse preuve de dignité.

En vendant Zinedine Zidane au Real Madrid en 2001, la Juventus a-t-elle perdu en compétitivité ? Non, elle a même disputé une finale de Ligue des Champions en 2003. Bis repetita cette saison. Paul Pogba est devenu le joueur le plus cher de l'histoire en rejoignant Manchester United l'été dernier, la Vieille Dame a-t-elle été moins forte ? Non, encore une finale de Ligue des Champions sans son Français. Même exemple pour le Real Madrid, qui a vendu Gonzalo Higuain et Mesut Özil sans aucun remord en 2013. Résultat ? Trois C1 remportées depuis ! Le FC Barcelone avec Zlatan Ibrahimovic, Cesc Fabregas et Alexis Sanchez, l'Atletico Madrid avec Fernando Torres, Sergio Agüero, Falcao ou encore Diego Costa… On parle là de clubs qui ont tous marqué la dernière décennie avec plusieurs finales européennes !

«Marco, merci et au revoir !»

Une équipe se fait et se défait. A Paris, les dirigeants n'ont pas l'air de saisir cette réalité. Incompétence ou aveuglement, Nasser Al-Khelaïfi est complètement à côté de la plaque. Il aura beau offrir des montagnes d'or à Verratti, si celui-ci ne veut plus, il ne donnera pas plus ! Que le président fasse fonctionner ses méninges et soit pragmatique. Perdre Verratti, ce serait un coup dur, mais il y a mille façons de combler le vide. Recruter un crack, plusieurs joueurs de très bon niveau, des mecs qui ont la dalle, installer définitivement Adrien Rabiot… Les solutions sont nombreuses. Verratti est un excellent joueur, mais il n'est ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi. Il n'a même pas entrepris le quart de ce qu'ont réalisé des Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Toni Kroos, Luka Modric, qui eux se mettent minable pour leurs équipes sans aller jusqu'à quémander tous les six mois une rallonge salariale.

Surtout, ce serait le moment de se faire respecter. Après avoir fait des courbettes à Serge Aurier, qui ne devrait plus porter le maillot parisien suite à l'affaire Periscope, il serait temps pour le dirigeant qatari de montrer à ses joueurs que personne n'est indispensable. Que les joueurs passent mais que le plus important, c'est l'institution, et que rien ni personne n'est au-dessus ! Si Verratti ne veut plus défendre la tunique parisienne, c'est son choix. Après cinq années riches en titres, personne ne peut lui en vouloir s'il souhaite découvrir autre chose à 24 ans. Qu'on lui fasse ses bagages, qu'on lui dise merci pour tout ce qu'il a apporté, de nous avoir fait vibrer, d'avoir régalé le Parc des Princes et qu'on déplume le club qui le veut absolument. Un autre viendra le remplacer et tentera, lui, de faire franchir le cap que Verratti n'a pas réussi à dépasser !

Selon vous, le PSG doit-il vendre Verratti en cas de grosse offre ? Que pensez-vous de ce feuilleton ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...