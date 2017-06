Transfert : Douglas Costa, Fabinho, Tolisso, N'Zonzi... Le mercato visé par la Juve

La Juventus Turin ne compte pas rester inactive cet été. Si deux possibles titulaires sont attendus, la Vieille Dame entend essentiellement renforcer la profondeur de son effectif avec des recrues de qualité.

Douglas Costa est annoncé partant du Bayern Munich

Finaliste malheureux de la dernière édition de la Ligue des Champions, la Juventus Turin veut se renforcer cet été pour retenter sa chance la saison prochaine avec plus de réussite. Mais comme souvent avec la Vieille Dame, il ne faut pas s'attendre à un chamboulement du onze type de Massimiliano Allegri. Le coach bianconero veut conserver ses cadres et renforcer plusieurs postes.

Des doublures derrière

Avec le départ de Neto, la Juve cherche une autre doublure à Gianluigi Buffon. La priorité se nomme Wojciech Szczesny (27 ans), prêté cette saison par Arsenal à l'AS Rome. Le Polonais souhaiterait cependant rester à la Roma dont les moyens seraient limités cet été. Devant sa légende, la ligne de quatre défenseurs Alves-Bonucci-Chiellini-Alex Sandro ne devrait pas bouger. Mais des renforts sont tout de même attendus.

Au poste de latéral droit, le défenseur du Milan AC, Mattia De Sciglio (24 ans), est visé. Formé en Lombardie, l'international italien devrait quitter les Rossoneri et peut s'offrir un nouveau challenge séduisant dans le Piémont. En plus d'Andrea Barzagli et Mehdi Benatia, les Turinois veulent Stefan de Vrij (25 ans, Lazio Rome), également courtisé par l'Inter Milan.

N'Zonzi, Fabinho, Tolisso...

C'est au milieu de terrain que beaucoup de mouvement est attendu. Les Bianconeri souhaitent associer le Français Steven N'Zonzi (28 ans) à Miralem Pjanic. Auteur d'une belle saison avec le FC Séville, il serait en concurrence avec Sami Khedira pour une place de titulaire. Le milieu polyvalent de Liverpool, Emre Can (23 ans), est aussi sur les tablettes.

Le champion d'Italie veut aussi piocher en Ligue 1 avec le Monégasque Fabinho (23 ans) et le Lyonnais Corentin Tolisso (22 ans). Pour le premier, il faudra se frotter à la concurrence du PSG et des deux clubs de Manchester. Le second est quant à lui dans le viseur de Chelsea et du Bayern Munich. Difficile d'imaginer la Juve signer ces deux joueurs, surtout qu'il faudra débourser près de 90 millions d'euros...

Douglas Costa, la priorité devant

Enfin, dans le secteur offensif, Douglas Costa (26 ans) fait office de priorité. Le Brésilien, en partance du Bayern Munich, sera en concurrence avec Juan Cadrado. A droite, la Juventus veut faire de Keita Baldé (22 ans) la doublure de Mario Mandzukic, mais le joueur de la Lazio Rome est annoncé proche du Milan AC. Révélation de la saison en Serie A avec la Sampdoria, l'attaquant Patrik Schick (21 ans) devrait signer pour 25 millions d'euros et devenir le remplaçant de Gonzalo Higuain.

Que pensez-vous des cibles de la Juve ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...