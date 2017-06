Manchester United : l'aventure d'Ibra chez les Red Devils touche à sa fin

Auteur d'une belle première saison à Manchester United, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic ne sera pas conservé en raison de sa grave blessure au genou. Avec la longue indisponibilité du Suédois, les Red Devils vont le libérer et cherchent activement son successeur à la pointe de l'attaque du club anglais.

Zlatan Ibrahimovic va être libéré par MU.

«Il veut rester en Angleterre, il veut rester au sommet et s'il voit qu'il peut être un atout précieux pour Manchester United, alors pourquoi pas Manchester United ? Il peut être un atout précieux pour d'autres clubs de premier plan aussi... Mais je pense qu'il est respectueux de parler d'abord avec Manchester United et de voir ce que toutes les parties veulent.»

Fin mai, l'agent de Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola, laissait la porte ouverte à Manchester United en évoquant d'autres pistes en Europe pour son client. Quelques jours plus tard, il semble que les dirigeants des Red Devils ont tranché pour l'avenir du Suédois.

MU va le libérer

En effet, d'après les informations du média britannique Sky Sports, Manchester United ne compte pas conserver l'ancien Parisien, en fin de contrat au terme du mois de juin et dont l'option d'une prolongation d'un an ne sera pas activée. Malgré sa belle saison (20 buts marqués en Premier League), le Suédois ne sera pas retenu à cause de sa sérieuse blessure au genou.

Cette nouvelle ne représente bien évidemment pas une surprise. Comment imaginer MU miser sur Ibrahimovic alors que l'avant-centre devrait être absent au moins jusqu'en janvier 2018 ? De plus, ces dernières semaines, un départ du joueur de 35 ans était clairement la tendance puisque les Mancuniens multipliaient les pistes pour le remplacer avec les buteurs d'Everton Romelu Lukaku et du Real Madrid Alvaro Morata.

Quel avenir pour Ibra ?

Vendredi, la Premier League publiera la liste des joueurs libérés par les clubs et Ibra devrait donc en faire partie. Quel avenir pour lui ensuite ? Tout d'abord, l'avant-centre devrait se consacrer pleinement sur sa rééducation avant de chercher un nouveau club. On peut imaginer qu'il sera prêt à effectuer son retour au moment du mercato d'hiver. A ce moment-là, le Scandinave recherchera une grande formation européenne en mesure de le relancer si on en croit Raiola, qui a récemment écarté une éventuelle destination exotique. On risque encore d'entendre parler d'Ibrahimovic...

