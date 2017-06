Transfert : après Bernardo Silva et Ederson, Manchester City veut mettre le paquet pour Walker

Désireux de se renforcer à tous les postes, Manchester City ne perd pas de temps sur le marché des transferts. Après avoir déboursé 90 millions d'euros pour Bernardo Silva et Ederson, le club anglais prépare une offre de 45 millions d'euros pour le latéral droit de Tottenham Kyle Walker.

Kyle Walker désiré par Manchester City.

L'an II de l'ère Pep Guardiola ne devrait pas du tout ressembler à sa première année très décevante en Angleterre. Désireux de modifier son effectif de manière radicale, l'entraîneur catalan espère monter une incroyable armada capable de performer en Premier League mais également en Ligue des Champions.

Parmi les cibles potentielles capables d'apporter une plus-value, l'épineux cas de l'arrière droit. Bacary Sagna libéré, Guardiola souhaite attirer un joueur plus jeune et bien plus porté vers l'avant que le Français. Et le nom de celui-ci est déjà tout trouvé : Kyle Walker (27 ans).

45 M€ pour Walker !

D'après le Daily Star, les dirigeants des Skyblues se trouvent actuellement en négociations avec leurs homologues de Tottenham pour tenter de recruter l'international anglais. Une offre de plus de 45 millions d'euros est notamment évoquée par le média britannique.

Considéré comme un des meilleurs joueurs d'Europe à son poste, le Spur a réalisé une saison pleine du côté de White Hart Lane. Avec 5 passes décisives au compteur en championnat, le Londonien, courtisé par le Bayern Munich, fait partie de l'équipe-type de la saison en Premier League, loin devant la concurrence.

Déjà 90 M€ dépensés pour deux joueurs…

Après les arrivées du gardien Ederson et de l'ailier Bernardo Silva pour un total de 90 millions d'euros, le club anglais entend bien poursuivre son recrutement ambitieux. En effet, le champion d'Angleterre 2014 devrait revenir à la charge pour le latéral gauche de Monaco, Benjamin Mendy, pour qui une offre de 45,7 millions d'euros a déjà été refusée, en attendant d'éventuelles offensives pour un défenseur central et un milieu de terrain de renom. A Manchester City, on a visiblement décidé de dépenser sans compter cet été !

