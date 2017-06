Chelsea : Hazard ne ferme pas la porte à un départ

Interrogé en conférence de presse sur son avenir, Eden Hazard assure se sentir bien à Chelsea. Mais le Belge se dit prêt à écouter les propositions cet été et reconnaît qu'un départ dans un club comme le Real Madrid peut lui permettre de remporter rapidement d'autres titres.

Hazard évolue à Chelsea depuis 2012

Décevant en 2015-2016, Eden Hazard s'est parfaitement relancé cette saison avec Chelsea. Champion d'Angleterre, l'ailier de 26 ans a terminé deuxième meilleur buteur du club (17 buts toutes compétitions confondues), derrière Diego Costa (22 buts). Un retour en forme qui n'a pas échappé aux autres grands clubs européens.

E. Hazard - «j'étudierai les éventuelles possibilités»

Présent en conférence de presse, Hazard n'a pas fermé la porte à un départ cet été : «Tous les ans, on parle de moi. J'étudierai les éventuelles possibilités, bien sûr. On a tous des rêves dans la vie. Peut-être de rester à Chelsea. Encore une fois, je suis bien où je suis. Je pourrai encore y faire beaucoup d'années. On verra quelle sera la meilleure solution.»

La meilleure solution dépendra peut-être du recrutement de Chelsea cet été. Car le Diable Rouge ne le cache pas, il souhaite remporter une Ligue des Champions. «Mon but est de remporter un jour cette épreuve, assure l'ancien Lillois. Si on intègre une bonne équipe, c'est plus facile de gagner des titres. On joue pour ça. Mais les titres ne sont pas les premiers trucs qui me viennent tout de suite à l'esprit.»

Plus «facile» de gagner la C1 avec le Real

Régulièrement annoncé sur les tablettes du Real Madrid, alors qu'il n'a jamais caché son admiration pour Zinedine Zidane, Hazard doit-il partir chez le double champion d'Europe en titre pour remporter sa première Ligue des Champions ? «C'est vrai qu'au cours des deux dernières années, c'est devenu plus facile de la remporter dans ce club» , avoue-t-il. Le Belge pourrait donc sérieusement réfléchir en cas d'approche de la Casa Blanca.

En attendant, ses propos peuvent aussi lui permettre de mettre la pression sur ses dirigeants alors que la presse anglaise évoquait récemment une possible prolongation de son contrat qui court jusqu'en 2020. Pour le moment, aucune discussion n'a débuté. «Non, pas encore. Ça pourrait se faire. On verra quand je rentrerai de vacances» , a-t-il glissé. Sa direction est prévenue.

Pour vous, Hazard a-t-il sa place au Real Madrid ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...