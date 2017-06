Real : Zidane, c'est incroyable !

En moins de deux ans, Zinedine Zidane a déjà un palmarès fourni grâce à sa deuxième Ligue des Champions remportée ce samedi face à la Juventus Turin (4-1). L'entraîneur du Real Madrid est déjà dans l'histoire des entraîneurs.

Zidane a remporté sa deuxième Ligue des Champions

Nommé entraîneur du Real Madrid en janvier 2016, Zinedine Zidane possède déjà un palmarès plus prestigieux que bon nombre de techniciens. En s'imposant avec la Casa Blanca contre la Juventus Turin (4-1) ce samedi en finale, le Français a déjà remporté sa deuxième Ligue des Champions. Seulement 18 mois après son début de carrière d'entraîneur !

Une première en Ligue des Champions

Deux sacres auxquels il faut ajouter une Supercoupe d'Europe, un Mondial des clubs et un titre en Liga. Voilà à quoi ressemble déjà le palmarès de ce tout jeune entraîneur. C'est incroyable ! Et comme si cela ne suffisait pas «Zizou» a réalisé un autre exploit ce samedi en remportant la C1 deux années de suite. Jamais un club n'était parvenu à le faire depuis le passage de la Coupe des clubs champions européens à la Ligue des Champions en 1992. Et il faut remonter à 1989 et 1990 pour retrouver trace d'une telle performance du Milan AC.

En remportant deux fois la Ligue des Champions lors ses deux premières campagnes comme entraîneur, Zidane égale une performance réalisée il y a 41 ans par Dettmar Cramer avec le Bayern Munich (1975, 1976). Alors, forcément, l'ancien numéro 10 des Bleus pouvait profiter après le coup de sifflet final. Il est longtemps resté sur la pelouse, à féliciter ses joueurs, puis à discuter avec sa famille. Et au moment de commenter ce succès, il a préféré mettre le club en avant.

Z. Zidane - «c'est magnifique !»

«Derrière tout ça, il y a beaucoup de boulot et de qualités. J'ai la chance d'appartenir à ce grand club, de pouvoir entraîner ces grands joueurs et à l'arrivée, c'est ce qui fait qu'on est tous heureux. C'est beau ce qu'on est en train de vivre, c'est magnifique !» , s'est-il réjoui. «Ce club, il a une histoire, c'est le plus grand club du monde donc on est en train de le montrer à chaque sortie, à chaque match que l'on fait» , a-t-il ajouté. Zidane marque encore l'histoire du football, mais en tant qu'entraîneur désormais.

