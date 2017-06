PSG : fin de la piste Sanchez, un boulevard pour Aubameyang ?

Longtemps présenté comme la priorité offensive du Paris Saint-Germain, le buteur d'Arsenal Alexis Sanchez ne rejoindra pas le vice-champion de France. Avec cette information, la venue de l'avant-centre du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang paraît de plus en plus probable.

Alexis Sanchez va rester à Arsenal.

La nomination d'Antero Henrique au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain vendredi va marquer le grand départ du mercato du club de la capitale. Après une saison décevante, un renouvellement de l'effectif à la disposition d'Unai Emery est attendu. Ces dernières semaines, le nom du buteur d'Arsenal Alexis Sanchez a été évoqué avec insistance pour renforcer le secteur offensif du PSG.

Pour Sanchez, c'est fini...

Malheureusement pour le vice-champion de France, cette piste vient de tomber à l'eau ! Malgré la situation contractuelle du Chilien, lié avec les Gunners jusqu'en juin 2018, le club anglais n'a pas l'intention de le laisser partir cet été. «Cet été, tout d'abord, ils (Sanchez et Özil, ndlr) resteront au club et nous espérons pouvoir prolonger leur contrat. Vous savez, vous ne pouvez pas affaiblir le club et affaiblir l'équipe», a fait savoir Arsène Wenger sur beIN Sports.

De toute façon, le PSG ne comptait pas casser sa tirelire pour Sanchez. Refusant de s'aligner sur l'énorme proposition d'Arsenal pour le joueur de 27 ans, on évoque un salaire annuel de 16 millions d'euros, les dirigeants parisiens ont abandonné cette piste d'après le quotidien régional Le Parisien. Et le plan B du PSG semble d'ores et déjà connu...

Aubameyang, ça semble en très bonne voie

Il s'agit bien évidemment de Pierre-Emerick Aubameyang ! Depuis le début du mois de mai, l'international gabonais est justement présenté comme une solution de repli en cas d'échec sur le dossier Sanchez. Déjà d'accord avec le PSG d'après la presse allemande, l'ancien Stéphanois pourrait rejoindre la formation francilienne contre un chèque de 70 millions d'euros. Un prix important, mais c'est la somme à payer pour le meilleur buteur de la Bundesliga qui ne sera pas bradé par le Borussia Dortmund. Et si c'était lui le premier coup d'Henrique ?

