Ligue des Champions : entre la Juve et le Real, c'est l'affrontement final ! Damien Da Silva - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 03/06/2017 à 10h32 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Ce samedi (20h45), la Juventus Turin et le Real Madrid s'affrontent en finale de la Ligue des Champions à Cardiff. Pour ce grand rendez-vous, les deux équipes se présenteront avec confiance après des sacres dans leur championnat respectif. Zinédine Zidane va-t-il remporter sa seconde LdC en tant que coach ? C'est le grand jour ! Après une belle édition 2017 de la Ligue des Champions, marquée par des retournements de situation et des beaux parcours, la finale de cette compétition se déroule ce samedi (20h45) à Cardiff entre la Juventus Turin et le Real Madrid. Les champions d'Italie et d'Espagne sont prêts à en découdre ! La Juve veut se rattraper de 2015... et fêter Buffon ! Bourreau de l'AS Monaco en demi-finale, le club italien va tenter de décrocher la 3e C1 de son histoire ce samedi. Toujours marquée par l'échec en finale de cette compétition en 2015 face au FC Barcelone (1-3), la Vieille Dame veut se rattraper face aux Merengue. «En 2015, nous n'étions pas arrivés en finale par hasard, nous l'avions mérité, mais avec les difficultés que nous avions connues lors des saisons précédentes, nous n'avions peut-être pas suffisamment confiance en nos capacités. Cette année, c'est complètement différent, cette équipe a grandi», a assuré le coach turinois Massimiliano Allegri. Déjà présent à Berlin en 2015 et homme fort de la Juve, le gardien Gianluigi Buffon gardera bien évidemment la cage transalpine ce samedi. A 39 ans, le portier a l'occasion de remporter pour la première fois la coupe aux grandes oreilles, mais aussi de faire un grand pas vers le Ballon d'Or. «Le Ballon d'Or ? Ce serait une belle récompense, mais aujourd'hui, je n'y pense pas. C'est secondaire. Tout ce qui compte pour nous, c'est de gagner ce match», a rappelé le capitaine du vainqueur de la Serie A. Conserver son titre, la mission du Real Mais en face, Cristiano Ronaldo n'a bien évidemment pas l'intention de laisser filer le Ballon d'Or, qui lui semble déjà promis en cas de sacre du Real en C1. Déjà gagnants de la Ligue des Champions l'an dernier, les Merengue vont tenter de conserver leur titre, un exploit qui n'a jamais été réalisé dans l'ère moderne ! «Le Real sait se nourrir de cette pression. Je l'ai connue en tant que joueur et aujourd'hui comme entraîneur, et vous, journalistes, savez aussi ce que représente ce club. (...) C'est magnifique de jouer une nouvelle finale après Milan (2016) et nous sommes prêts», a prévenu le coach madrilène Zinédine Zidane. Pour le début de sa carrière d'entraîneur, le technicien tricolore frapperait un grand coup avec deux C1 en deux ans. En attendant, cette finale promet d'être belle avec deux équipes qui disposent de la quasi-totalité de leur effectif et qui se présentent avec confiance. Entre la meilleure défense d'Europe, la Juve (seulement 0,68 but encaissé par match, 1,20 pour le Real), et la 2e meilleure attaque d'Europe, le Real (2,80 buts inscrits par match, 1,98 pour la Juve), cette finale sera sûrement passionnante ! La composition probable des deux équipes : Juventus Turin : Buffon (c) - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Alves, Khedira, Pjanic, Sandro - Dybala, Higuain, Mandzukic. Real Madrid : Navas - Carvajal, Ramos (c), Varane, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco, Benzema, Ronaldo. Que pensez-vous de cette finale Juventus Turin - Real Madrid ? Qui va l'emporter ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





