Premier League : prime record pour Chelsea, Leicester touche plus qu'après son sacre, Sunderland aussi...

L'augmentation colossale des droits TV en Angleterre a fait passer les clubs de Premier League dans une autre dimension financièrement. Les chiffres publiés ce vendredi le prouvent.

La saison 2016-2017 rapporte gros à Chelsea

En négociant les droits TV pour 6,92 milliards d'euros pour la période 2016-2019, la Premier League assurait à ses clubs un véritable pactole chaque saison. Etant le premier depuis l'entrée en vigueur de ces nouveaux droits TV colossaux, cet exercice 2016-2017 donne le ton. Les chiffres sont tombés et ils donnent le vertige.

Au total, les vingt clubs de Premier League se partagent près de 2,7 milliards d'euros de droits TV, de revenus commerciaux et de primes de classement. Incroyable !

173 M€ pour Chelsea

La palme revient à Chelsea, sacré champion d'Angleterre, avec une prime record de 173,598 millions d'euros ! C'est près de 66 M€ de plus que Leicester en fin de saison dernière. Les Foxes avaient récolté 106 M€ à l'époque alors qu'ils ont reçu un chèque de 132,799 M€ cette saison avec une... 12e place.

Dauphin des Blues, Tottenham récolte 166,798 millions d'euros. C'est moins que Manchester City (168,623 M€) et Liverpool (168,201 M€) qui ont bénéficié d'une meilleure exposition médiatique. Derrière, on retrouve Manchester United (161,801 M€) et Arsenal (160,119 M€). On comprend rapidement pourquoi certains clubs anglais n'hésiteront pas à débourser des sommes folles cet été pour recruter.

Le jackpot pour tout le monde

Mais c'est toute la Premier League qui pourra faire des folies. Si on prend l'exemple de Watford, maintenu grâce à sa 17e place, c'est un pactole de 117,869 M€ qui atterrit dans les caisses du club de la banlieue nord-ouest de Londres. Dernier et relégué en Championship, Sunderland touche 107,192 M€, soit un peu plus que le champion il y a un an ! Dès lors, on comprend pourquoi il sera de plus en plus difficile de rivaliser avec les clubs anglais sur le marché des transferts.

Que vous inspirent ces chiffres ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...