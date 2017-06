PSG : Di Maria a fait son choix, Aurier se verrait bien au Milan, mais... Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 02/06/2017 à 10h51 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Annoncé sur le départ pour 50 millions d'euros, l'ailier Angel Di Maria a fait savoir à son entraîneur Unai Emery qu'il compte rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Tout l'inverse du latéral droit Serge Aurier, qui se rapproche du Milan AC. Mais le PSG tente de le retenir… Les chemins d'Aurier et Di Maria pourraient se séparer cet été. Au terme d'une saison décevante avec notamment la perte du titre de champion de France, ils faisaient tous deux partie des candidats supposés au départ du côté du Paris Saint-Germain. Mais le latéral droit Serge Aurier et l'ailier Angel Di Maria sont en passe de prendre des chemins bien différents. Di Maria veut rester Alors que le FC Barcelone et l'Inter Milan, prêt à mettre 50 millions d'euros sur la table, se trouvaient sur les rangs, l'Argentin de 29 ans a tranché : il veut rester dans la capitale ! D'après L'Equipe, Fideo s'est entretenu mardi soir avec son entraîneur Unai Emery dans un restaurant parisien et lui a fait savoir qu'il se sent très bien au PSG et compte y poursuivre l'aventure la saison prochaine. «Angel apprécie vraiment sa vie à Paris. Sa femme et sa petite fille y sont aussi très bien. Il ne s'imagine pas partir», a confirmé l'un de ses proches. Visiblement, la perquisition récemment menée à son domicile au sujet d'une possible évasion fiscale n'a pas trop affecté l'ancien Merengue. Le Milan chaud sur Aurier ! Du côté du club, rassuré par les derniers bons mois du Sud-Américain et conscient qu'il ne sera pas si simple de le remplacer, le vice-champion de France n'envisagerait plus de le vendre, contrairement à l'hiver dernier, lorsqu'il avait été poussé vers la Chine. Ce dénouement ne devrait pas plaire à tous les supporters du PSG. Récemment, 71% des lecteurs de Maxifoot interrogés souhaitaient un transfert de Di Maria en cas d'offre à 50 M€… Pour Aurier en revanche, la tendance est toujours au départ. Suivi par Manchester United et le FC Barcelone, le latéral droit de 24 ans a surtout convaincu le Milan AC de passer à l'action ! Toujours d'après L'Equipe, l'Ivoirien disposerait d'une première offre en provenance du club lombard et le projet des nouveaux propriétaires chinois l'aurait séduit. Même s'il est trop tôt pour parler d'accord, un rapprochement entre les deux parties semble évident. Le PSG prêt à retenir l'Ivoirien ? Mais plusieurs paramètres freinent encore ce dossier. Premièrement, tant que l'arrivée d'Antero Henrique au poste de directeur sportif n'aura pas été officialisée, l'ancien Toulousain n'a pas vraiment d'interlocuteur au PSG avec qui évoquer son avenir et il lui a été demandé de patienter… D'ailleurs, le club ne semble pas résolu à un départ : sous contrat jusqu'en 2019, Aurier bénéficie toujours d'une offre de prolongation de trois ans moyennant une revalorisation salariale. Même s'il lui a peu à peu préféré Thomas Meunier, le coach Emery compte toujours sur l'ancien Lensois pour la saison prochaine et le président Nasser Al-Khelaïfi continue de lui prouver son attachement par des SMS. Autant dire qu'Aurier ne dispose pas encore du bon de sortie qu'il aurait réclamé… Etes-vous satisfait du choix de Di Maria ? D'après vous, le PSG doit-il se séparer d'Aurier ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS