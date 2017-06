Transfert : Manchester City fonce sur Mendy pour 45,7 millions d'euros !

Après une belle saison avec l'AS Monaco, le latéral gauche Benjamin Mendy a été désigné comme une priorité par l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola. Et l'international français serait tout proche de rejoindre les Citizens lors d'un transfert estimé à 45,7 millions d'euros.

Benjamin Mendy se rapproche de Manchester City.

«S'il peut jouer avec moi, je préfère le voir dans mon équipe que contre moi. Surtout qu'il est défenseur gauche et moi, milieu droit.»

Bernardo Silva est-il un visionnaire ? Peut-être ! Tout juste arrivé à Manchester City en provenance de l'AS Monaco pour 50 millions d'euros, le Portugais a validé lors d'un entretien accordé à RMC le possible recrutement de son ancien coéquipier Benjamin Mendy. Et l'ailier pourrait être très rapidement entendu...

Manchester City se rapproche pour Mendy !

Impressionné par les performances du latéral gauche lors des 8es de finale de la Ligue des Champions face à son équipe, l'entraîneur des Citizens Pep Guardiola avait désigné le Français comme une priorité pour le mercato d'été. Sans surprise, l'ancien Marseillais a été ainsi annoncé dans le viseur du récent 3e de Premier League ces dernières semaines...

D'après Sky Sports, Mendy se rapproche très sérieusement des Skyblues, qui seraient en passe de boucler son recrutement pour 45,7 millions d'euros ! Une somme impressionnante, surtout quand on sait que City a d'ores et déjà dépensé 90 millions d'euros pour Silva et le gardien Ederson (40 millions d'euros) avant même l'ouverture officielle du mercato.

Monaco ne peut pas dire non...

Si cette information se confirme, il s'agit d'une belle opportunité pour Mendy, qui serait titulaire dans l'un des clubs les plus puissants d'Europe, mais aussi pour l'AS Monaco. Comment refuser une telle offre pour un élément recruté 15 millions d'euros l'été dernier ? Une telle plus-value en seulement un an est tout simplement exceptionnelle. Avec le jeune Jorge, acheté l'hiver dernier, et une recrue d'avenir comme Faitout Maouassa (Nancy) ou Ferland Mendy (Le Havre), le champion de France devra ensuite préparer l'après-Mendy...

