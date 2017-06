Lyon : Traoré, Zouma, Tolisso... Des discussions en cours avec Chelsea !

Le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a réalisé mercredi un détour par Londres afin de discuter avec les dirigeants de Chelsea. Si des négociations ont ainsi débuté pour l'attaquant des Blues Bertrand Traoré, les noms de Kurt Zouma et de Corentin Tolisso ont été également évoqués...

Bertrand Traoré plaît beaucoup à l'OL.

«Des joueurs de Chelsea nous intéressent, et la réciproque est aussi vraie. Ça s'est bien passé. On a été très bien reçu. Ce sont des gens avec qui on a beaucoup d'atomes crochus.»

Avant de se rendre à Cardiff pour assister à la finale de la Ligue des Champions féminine entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, le président rhodanien Jean-Michel Aulas a effectué un petit détour par Londres. L'objectif ? Discuter avec les dirigeants de Chelsea concernant notamment l'attaquant Bertrand Traoré.

Des négociations pour Traoré, des renseignements pour Zouma

Auteur d'une belle saison lors de son prêt à l'Ajax d'Amsterdam, le buteur des Blues figure sur les tablettes des Gones depuis plusieurs semaines afin de prendre la succession d'Alexandre Lacazette, potentiellement sur le départ pour l'Atletico Madrid. Malgré un prix estimé à 20 millions d'euros, le Burkinabé a fait l'objet de premières négociations entre Lyon et Chelsea mercredi.

Mais ce n'est pas tout ! L'OL s'est également renseigné sur la situation d'un autre joueur du champion d'Angleterre : le défenseur central Kurt Zouma. Déjà annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille et de Nice en France, l'international tricolore est disponible pour un prêt, mais un passage à Lyon est-il possible pour lui ? Même s'il est natif de cette ville, Zouma a été formé à l'AS Saint-Etienne et avait écarté par le passé l'hypothèse de porter un jour les couleurs lyonnaises.

Chelsea tâte le terrain pour Tolisso !

Dans le même temps, Chelsea a profité de ce rendez-vous pour prendre des informations concernant un élément du récent 4e de Ligue 1 : Corentin Tolisso. Potentiellement sur le départ cet été, le milieu de terrain suscite l'intérêt des Blues pour renforcer leur entrejeu en cas d'échec sur le dossier du Monégasque Tiémoué Bakayoko. Après des premières discussions positives, Lyon et Chelsea semblent bien partis pour faire affaires sur ce mercato...

Que pensez-vous des intérêts de l'Olympique Lyonnais pour Bertrand Traoré et Kurt Zouma ? Chelsea doit-il miser sur Corentin Tolisso ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...