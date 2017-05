Arsenal : Wenger, la fin du feuilleton

Arsenal officialise ce mercredi la prolongation d'Arsène Wenger. En poste depuis 1996, le technicien français a étendu son bail jusqu'en juin 2019, alors qu'il n'a jamais semblé autant critiqué que cette saison.

Durant de longs mois, la question revenait à chaque conférence de presse : Arsène Wenger allait-il prolonger son contrat qui prenait fin en juin ? Et à chaque fois, le Français expliquait qu'il fallait attendre la fin de la saison. Ces derniers jours une tendance se dessinait tout de même, et Arsenal a mis fin au suspense ce mercredi.

Le club londonien a officialisé la prolongation pour deux saisons supplémentaires de son entraîneur, comme l'affirmaient les médias anglais ces dernières heures. «Notre ambition est de gagner la Premier League et d'autres trophées majeurs en Europe. C'est ce que les fans, les joueurs, le staff, le manager et le board attendent et nous ne nous reposerons pas tant que ce but ne sera pas atteint. Arsène est la meilleure personne pour nous aider à réaliser cela. Il a une expérience fantastique et notre soutien total» , déclare le principal actionnaire Stan Kroenke dans un communiqué.

Des supporters en colère et lassés

Si la victoire en FA Cup contre Chelsea (2-1) a sans doute fait pencher définitivement la balance en faveur de l'Alsacien, celui-ci est bien conscient que sa cote de popularité est au plus bas à Londres, où il a été lâché par une partie des supporters, lassés du manque de résultats en championnat notamment. Cette saison, les Gunners ont terminé à la 5e place de la Premier League et ne disputeront pas la Ligue des Champions lors du prochain exercice. Une première depuis 1997-1998.

Alors que les derniers mois ressemblaient à une pénible fin de règne pour Wenger, il va donc poursuivre l'aventure jusqu'en 2019. Mais pour se réconcilier avec les supporters, il lui faudra réaliser un mercato séduisant avec une enveloppe de 120 millions d'euros à sa disposition. Sans C1, attirer une star, notamment en attaque, ne sera pas simple, alors qu'il devra dans le même temps retenir Alexis Sanchez et Mesut Özil. Les fans attendent désormais le prochain message du Français.

