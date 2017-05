Monaco : Chine, Inter ou... rester ? Jardim va se décider cette semaine

Convoité notamment par l'Inter Milan et un club chinois au sortir d'une superbe saison avec l'AS Monaco, l'entraîneur Leonardo Jardim va rencontrer ses dirigeants dans les prochains jours pour décider de son avenir.

Leonardo Jardim toujours sur le banc de l'ASM la saison prochaine ?

Grand artisan de la saison exceptionnelle de l'AS Monaco, Leonardo Jardim représente l'un des l'entraîneurs les plus cotés cet été sur le marché des transferts. Loué autant pour la qualité de jeu déployée que pour les résultats obtenus, le Portugais s'offre une belle revanche après avoir longtemps été catalogué comme trop défensif.

Arsenal, Inter Milan, Juventus Turin, Paris Saint-Germain… Le nom du champion de France circule du côté de plusieurs cadors du continent. Et ils ne sont pas les seuls à lorgner le technicien de 42 ans. D'après les informations de Téléfoot, celui-ci dispose en effet d'une «très grosse proposition financière» en provenance d'un club chinois !

Jardim va étudier les propositions

Même si un départ en Asie aurait de quoi surprendre, L'Equipe confirme que cette hypothèse n'est pas à écarter dans la mesure où le Lusitanien met un point d'honneur à «mettre définitivement sa famille à l'abri du besoin.» En tout cas, les prochains jours s'annoncent déterminants pour l'intéressé, qui va rencontrer ses dirigeants pour faire le point sur son avenir.

«J'ai encore deux ans de contrat, je n'ai pas de problème pour trouver le sommeil, je ne me demande pas de quoi demain sera fait. Cette semaine on va discuter, je vais regarder réellement quelles sont les propositions, ce qui peut se passer, puis prendre une décision tranquillement», a expliqué Jardim dans les colonnes du quotidien sportif. «Les dirigeants et moi, on se connaît bien, avec Vadim (Vasilyev, le vice-président de l'ASM, ndlr), on sait se parler les yeux dans les yeux, se dire les choses. On fait ça chaque année, cette fois n'est pas différente des autres.»

Favre et Conceiçao ont la cote

Pour conserver son architecte, le club princier va sans doute devoir faire une entorse à sa politique et réaliser un effort sur le plan financier. D'un point de vue sportif, alors que Bernardo Silva a déjà rejoint Manchester City et que Benjamin Mendy pourrait suivre, l'ancien coach de l'Olympiakos attend également des garanties. «L'objectif, c'est de rester une équipe compétitive. (…) Le projet, c'est aussi de garder un modèle consistant. Développer ce modèle, prendre des joueurs adaptés à ce modèle, pour avoir une certaine qualité de jeu», a ainsi souligné le technicien.

En attendant et même si garder Jardim reste une priorité, l'ASM se tient prête à toutes les éventualités. Selon Téléfoot, outre le Niçois Lucien Favre, le club du Rocher apprécie particulièrement le profil de Sergio Conceiçao, auteur de six mois très convaincants avec Nantes. Seul hic, le FCN a prolongé le Lusitanien jusqu'en 2020 en avril dernier et le président Waldemar Kita vient déjà de monter au créneau pour fermer la porte à un départ de son coach vers le FC Porto, qui le convoite également… Imminent, le dénouement du dossier Jardim sera important pour le futur de Monaco.

