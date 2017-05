Les 6 infos à retenir d'Arsenal-Chelsea (2-1) : des Gunners en feu, un match dingue, un but polémique, Giroud supersub...

Whaou ! Au terme d'une rencontre absolument sensationnelle, Arsenal, auteur d'un match monstrueux, a dominé Chelsea en finale de la FA Cup ce samedi (2-1). Une finale marquée par le coaching du toujours très critiqué Arsène Wenger.

La joie d'Alexis Sanchez après son but marqué dès la 4e minute.

Pas de doublé pour Chelsea. Tombé sur une formation d'Arsenal enthousiasmante, le champion d'Angleterre, qui a fini à dix après l'exclusion de Moses, averti à deux reprises, en seconde période, s'est logiquement incliné 2-1 en finale de la FA Cup ce samedi. La 13e victoire des Gunners dans cette compétition. La 7e pour le seul Wenger. Un record.

1. Des Gunners héroïques. On ne s'attendait pas à voir des Gunners dominer de la sorte les Blues. Pris à la gorge d'entrée, les hommes d'Antonio Conte ont d'entrée subi la pression des troupes d'Arsène Wenger qui ne l'ont jamais relâchée. Solides derrière, à l'image de Mertesacker, énorme, infatigables au milieu et incisifs devant, les Gunners ont assurément livré leur meilleur match de la saison. De quoi inciter leurs supporters à mettre le feu dans les tribunes de Wembley.

2. Un but polémique. Cette finale débutait de manière étrange avec l'ouverture du score d'Alexis Sanchez dès la 4e minute. Après avoir contré le ballon de la main, voire des deux mains, le Chilien profitait d'une position de hors-jeu de Ramsey pour surprendre la défense du champion d'Angleterre et tromper Courtois. Alors que l'arbitre assistant levait son drapeau, le Gallois faisant d'abord action de jeu avant de stopper sa course, l'arbitre central prenait finalement la décision d'accorder le but. Une décision des plus étranges de l'homme en noir.

3. Arsenal aurait pu corriger Chelsea. 2-1, un score flatteur pour Chelsea. Car Arsenal a touché du bois à trois reprises au cours de cette rencontre (Welbeck, Ramsey, Özil) et Cahill a sauvé les siens sur sa ligne par deux fois en première période. Cette finale ne pouvait pas échapper aux Gunners avec une telle domination.

4. Giroud supersub. Arsène Wenger pourra savourer son coaching. Après le but égalisateur de Diego Costa (77e), le manager d'Arsenal lançait Olivier Giroud dans la bataille. Et sur son premier ballon, le Français servait parfaitement Ramsey qui, de la tête, redonnait l'avantage aux siens (79e). Difficile de réaliser meilleure entrée.

5. Magic Ospina. Fautif sur le but égalisateur de Diego Costa, David Ospina s'est parfaitement racheté en fin de rencontre en remportant cette fois son duel face à l'avant-centre des Blues. Un arrêt chaleureusement salué par ses partenaires qui ont bien compris que l'ancien Niçois avait réalisé là l'arrêt qu'il fallait au moment où il le fallait.

6. Et de 7 pour Wenger. Ce samedi, Arsène Wenger a remporté sa 7e finale de Cup, nouveau record en Angleterre. De quoi pousser le Français à repartir pour une saison avec les Gunners ? Suspense pour le moment. Mais l'Alsacien était radieux au coup de sifflet final. De la joie plus que de la nostalgie, peut-être un indice.

L'homme du match : Per Mertesacker (8/10)

C'était seulement son deuxième match de la saison. Mais l'Allemand a été énorme cet après-midi en charnière centrale, remportant un nombre incroyable de duels. Si sa titularisation faisait peur aux supporters des Gunners, force est de constater

La note du match : 10/10

Cette finale de FA Cup fut tout simplement passionnante de la première à la dernière minute. Aucun temps mort, des occasions à la pelle, de l'intensité, un Wembley en fusion... Tous les ingrédients étaient réunis. Ce match restera dans les mémoires.

Que pensez-vous de cette finale de FA Cup ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.

Le but d'Alexis Sanchez inscrit dès la 4e minute

La joie des Gunners après ce but rapide

Les Gunners ont remporté la 13e FA Cup de leur histoire

La 7e à titre personnel pour Wenger, nouveau record