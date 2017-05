Top Déclarations : Cantona ému pour Manchester, la différence de classe entre Gourcuff et Buffon, CR7 s'attaque à la presse... Youcef Touaitia - Top Declarations, Mise en ligne: le 27/05/2017 à 09h08 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'émotion de Cantona après l'attentat de Manchester, Gourcuff manque de classe avec Armand, le message génial de Buffon à Totti, Ronaldo s'en prend à la presse, Anigo cartonne Labrune, la maturité affolante de Mbappé… Découvrez les phrases choc de la semaine. Cantona a une pensée pour les victimes de l'attentat de Manchester. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Éric Cantona – «Je pense fort aux victimes, aux blessés. Enfants, adolescents, adultes. A leurs familles, leurs amis. A tout le monde, vous tous, nous tous. Je pense à cette ville, Manchester, et aux Mancuniens, que j'aime profondément. Je pense à ce pays, l'Angleterre, et aux Anglais, que j'aime profondément. Je souffre avec vous. Mon coeur est avec vous. Je me sentirai toujours proche de vous» (Eurosport, le 24/05/2017) Le King de Manchester a eu une pensée pour les victimes de l'attentat qui a touché la ville anglaise lundi soir. Un drame qui a fait 22 morts et 59 blessés après un concert de la chanteuse Ariana Grande. 2. Christian Gourcuff, à propos de Sylvain Armand – «Je suis entraîneur du Stade Rennais, pas d'une équipe qui prépare un match de kermesse» (Ouest-France, le 22/05/2017) Après la saison médiocre du Stade Rennais, l'entraîneur breton a manqué une belle occasion de se montrer classe en laissant l'ancien Parisien, qui va raccrocher les crampons, sur le banc contre Monaco. 3. Gianluigi Buffon, à propos de Francesco Totti – «Je suis une de ses victimes préférées. Nous avons plusieurs fois joué l'un contre l'autre et il a toujours eu de grandes équipes, comme moi. Il m'a marqué beaucoup de buts. Même si je ne dis pas que c'était un plaisir de les encaisser, mais certains furent tellement beaux que si je les avais arrêtés, j'aurais ruiné un travail de chef» (Réseaux sociaux, le 24/05/2017) Le très bel hommage du légendaire gardien turinois à l'icône romaine, qui quittera la Louve après le match face au Genoa, ce dimanche. 4. Cristiano Ronaldo – «Ça me dérange quand les gens parlent de moi quand ils ne savent rien. La presse parle de choses sur Cristiano Ronaldo qui sont fausses. C'est pour ça que je ne regarde pas la presse, que je ne regarde pas la télévision, car vous parlez de moi d'une mauvaise façon, tant au niveau du foot qu'en dehors. C'est pour ça que les gens ne connaissent pas la réalité car vous parlez de moi comme si j'étais un délinquant ou une personne que ne fait rien de bien. Les critiques ne me préoccupent pas car, à la fin des comptes, les gens finissent par se taire. Je ne suis pas un saint mais je ne suis pas un diable non plus» (Zone mixte, le 22/05/2017) A peine le titre de champion dans la poche, le Portugais s'en est pris à la presse, qui selon lui, colporte des fausses informations. 5. José Anigo, à propos de Vincent Labrune – «Je pense que dans la vie, on a ce qu'on mérite. A force de s'amuser avec les gens, de s'en servir, moi y compris, de les utiliser en permanence, un jour où l'autre, vous prenez le retour de bâton. Et c'est ce qu'il a pris dans la gueule (sic)» (La Provence, le 24/05/2017) L'ancien entraîneur de l'OM a toujours une dent contre l'ex-président, Vincent Labrune. 6. Kylian Mbappé – «Chacun à sa vision, moi je voulais contempler le stade. Le club avait mis en place une fête exceptionnelle, avec un feu d'artifices. Je ne voyais pas l'utilité d'avoir mon téléphone» (Téléfoot, le 22/05/2017) Les selfies, très peu pour le Monégasque, qui a pleinement profité de la fête à l'occasion de la remise du titre. 7. Christophe Galtier – «On conclut une semaine avec 0 point, beaucoup de buts encaissés, et beaucoup d'absents. Parmi eux, de vrais blessés, d'autres absents volontaires, qui se sont mis en vacances avant. Ceux-là, je leur enverrai un texto ce dimanche. Ça ne va pas se régler en interne, ça va se régler par texto. Qu'ils le sachent. Je n'ai pas été dupe» (Conférence de presse, le 21/05/2017) Visiblement, le futur ex-coach des Verts a dû régler quelques comptes avant de partir. 8. Karl-Heinz Rummenigge – «J'ai encore cette rencontre en travers de la gorge. Nous avons été volés avec cinq décisions scandaleuses. Résultat : je vais boycotter la finale entre le Real et la Juventus» (Bild, le 25/05/2017) Le dirigeant bavarois n'a toujours pas digéré les décisions arbitrales très discutables lors du quart de finale retour à Madrid (2-4 ap). 9. Leonardo Jardim – «Ce n'est pas une revanche. 80% des gens qui parlent de foot n'y connaissent rien» (Téléfoot, le 21/05/2017) Longtemps critiqué, l'entraîneur champion de France a la rancune tenace. 10. Carlo Ancelotti – «C'était un moment spécial. Mais j'espère que la prochaine fois, peut-être l'année prochaine la bière sera un peu plus chaude car là j'ai trouvé que c'était trop froid pour mon corps» (Conférence de presse, le 21/05/2017) Après le titre du Bayern, l'Italien a été aspergé de bière par certains de ses joueurs. D'ailleurs, le coach bavarois n'a pas manqué de les prévenir : la préparation risque d'être salée cet été ! C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





