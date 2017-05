PSG : l'Inter Milan fait une première offre pour Di Maria !

Annoncé possible partant cet été, Angel Di Maria fait l'objet d'une offre de l'Inter Milan. La presse italienne annonce une proposition de 50 millions d'euros pour l'ailier du Paris Saint-Germain. Celle-ci sera peut-être suffisante pour convaincre le club de la capitale.

Di Maria pourrait quitter le PSG cet été

Angel Di Maria sera-t-il encore un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr. Perturbé notamment par la perquisition à son domicile mercredi dans le cadre de l'enquête concernant de possibles évasions fiscales, l'ailier de 29 ans ne serait pas contre un départ cet été. Et un club tente déjà d'en profiter.

Selon le Corriere dello Sport, qui en fait sa Une ce vendredi, l'Inter Milan est passé à l'action pour tenter d'enrôler Di Maria. Le quotidien italien annonce une offre de 50 millions d'euros formulée par les Nerazzurri pour faire venir l'Argentin en Lombardie. C'est justement le prix fixé par le PSG pour son Argentin, d'après les informations de Tuttosport jeudi.

L'Inter veut devancer la concurrence

Désireux d'effectuer un mercato flamboyant cet été, l'Inter aurait accepté de payer le montant demandé par les dirigeants parisiens pour devancer le FC Barcelone, où Lionel Messi militerait pour sa venue, et la Juventus Turin dans ce dossier. Privés de Coupe d'Europe la saison prochaine, les Nerazzurri devront toutefois trouver de solides arguments pour convaincre Di Maria.

Si on peut s'étonner du montant demandé par le Paris SG pour un joueur recruté 63 millions d'euros en 2015 et sous contrat jusqu'en 2019, l'idée d'un chassé-croisé entre Di Maria et Ivan Perisic (28 ans) n'est pas à écarter puisque la presse italienne annonçait récemment une possible offre de 55 millions d'euros du PSG pour l'attaquant polyvalent croate. Affaire à suivre...

Pensez-vous que le PSG ferait une erreur en vendant Di Maria pour 50 M€ ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...