Manchester United : sacré en C3, Mourinho fanfaronne et égratigne les "poètes du football"

Vainqueur de la Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam (2-0) jeudi, l'entraineur de Manchester United José Mourinho est parvenu à réaliser un joli coup double puisque les Red Devils disputeront la Ligue des Champions la saison prochaine. Forcément aux anges, le Portugais a remis en place ses détracteurs.

José Mourinho a remporté sa seconde Ligue Europa.

Quatorze ans après la finale remportée par le FC Porto sur le Celtic Glasgow (3-2 ap), José Mourinho a de nouveau mis la main sur la Ligue Europa. Vainqueur de la compétition face à l'Ajax Amsterdam (2-0) jeudi à Solna à l'issue d'une finale peu passionnante, l'entraîneur de Manchester United n'a pas caché sa joie.

Malgré le peu de spectacle à la Friends Arena, le Portugais s'est également défendu face aux critiques, notamment en raison de la frilosité de son équipe.

Mourinho se fiche de la manière

«On a toujours pensé qu'on pouvait gagner la Ligue Europa et on est très heureux. On a joué intelligemment et à notre main. On était beaucoup plus forts qu'eux. Quand on domine dans les airs, mieux vaut jouer long», a analysé le coach mancunien en conférence de presse, qui a remis en place les apôtres du jeu léché.

«Il y a pas mal de poètes dans le football, mais les poètes gagnent rarement des titres. On savait qu'on était meilleurs que l'Ajax et on a exploité leurs points faibles», a justifié le Lusitanien, pas peu fier d'avoir remporté un trophée qui permet à sa formation de se qualifier directement pour la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions.

La pique subversive de Mourinho

D'ailleurs, Mourinho n'a pas hésité à égratigner certains clubs anglais. En effet, de nombreux spécialistes ont souligné la campagne décevante de Manchester United en Premier League. Selon le natif de Setúbal, finir à la 6e place du championnat mais gagner un titre européen vaut mieux que de terminer 2e ou 3e sans rien gagner.

«C'est la conclusion d'une saison très difficile. Mais c'est une très très bonne saison. Nous préférions rejoindre la Ligue des Champions de cette manière qu'en terminant 4e, 3e ou 2e du championnat. Nous revoilà en C1 après avoir remporté un trophée important», a lancé l'ancien tacticien du Real Madrid. S'il ne tenait pas forcément ce discours en début de saison, Mourinho a su faire preuve de pragmatisme pour garnir un peu plus l'armoire à trophées du côté d'Old Trafford.

