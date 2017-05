Liga : le Real ne craque pas et redevient roi d'Espagne ! Romain Rigaux - Actu Espagne, Mise en ligne: le 21/05/2017 à 22h04 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le Real Madrid remporte son 33e titre de champion d'Espagne ! A la lutte avec le FC Barcelone, vainqueur contre Eibar (4-2), la Casa Blanca s'est imposée 2-0 sur la pelouse de Malaga ce dimanche. Un nul suffisait aux hommes de Zinedine Zidane. Ronaldo a donné l'avantage au Real dès la 2e minute «Et si ça se reproduisait ?» Avant la dernière journée de Liga, la presse catalane se prenait à rêver d'un remake de 1992 et 1993 lorsque Tenerife avait privé le Real Madrid du titre à la dernière journée deux ans d'affilée. Dans le rôle de Tenerife, Malaga donc. Mais le scénario ne s'est pas répété et la Casa Blanca a décroché son 33e championnat d'Espagne ce dimanche ! Le Real se met rapidement à l'abri A la lutte avec le FC Barcelone au coup d'envoi de cette 38e journée de Liga, le Real s'est imposé 2-0 sans trembler alors qu'un point lui suffisait pour être sacré. Le Barça a pourtant tenté d'ajouter un timide suspense. Forcé de s'imposer contre Eibar, en comptant sur une défaite madrilène pour passer devant grâce à sa meilleure différence de buts, le club catalan l'a emporté difficilement au Camp Nou (4-2). Mais les jeux étaient déjà faits. Le succès de la Casa Blanca n'a pas mis longtemps à se dessiner puisque Ronaldo a profité d'un bon service en profondeur d'Isco pour ouvrir le score après seulement deux minutes de jeu. Le 40e but en 45 matchs cette saison pour le Portugais. Alors que le Barça était mené 0-1 dès la 7e minute - et n'a pris les devants qu'à la 75e minute - , le Real était serein et enfonçait le clou par Benzema en seconde période sur une action entachée d'une position de hors-jeu. Une erreur finalement anecdotique. Le premier championnat depuis 5 ans, le 4e trophée de Zidane ! Ce dimanche soir, c'est donc la capitale espagnole qui est en fête. Pour le Real, il s'agit du premier titre en championnat depuis 2012, obtenu à l'époque par José Mourinho. Une éternité pour la Casa Blanca qui boucle cette saison avec 93 points au compteur, 29 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 106 buts marqués et 41 encaissés. Un joli bilan pour son jeune entraîneur Zinedine Zidane, qui voit sa cote grimper encore un peu plus. En moins d'un an et demi sur le banc madrilène, et en tant qu'entraîneur d'une équipe professionnelle, le Français a déjà remporté une Liga, une Ligue des Champions, une Supercoupe de l'UEFA et un Mondial des clubs. Impressionnant ! Il a même l'occasion de remporter une deuxième C1 d'affilée le 3 juin prochain lors de la finale face à la Juventus Turin. Aucun club n'a réussi cette performance dans l'ère moderne de la compétition (depuis 1993). Ronaldo a ouvert le score dès la 2e minute La joie des Madrilènes après le coup de sifflet final Ramos est un capitaine heureux Que vous inspirent le sacre et la saison du Real Madrid ? Et celle du Barça ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





