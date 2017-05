Les 9 infos à retenir de la 38e journée de Premier League : Arsenal pleure, Liverpool et City rient, Kane et Pogba brillent...

Arsenal privé de Ligue des Champions, Liverpool et Manchester City dans le Top 4, un triplé de Kane, Pogba décisif, Chelsea ne se relâche pas... Découvrez les faits marquants des matchs de la 38e journée de Premier League !

Koscielny et Arsenal privés de Ligue des Champions

Les résultats de la 38e journée de Premier League : Arsenal 3-1 Everton, Burnley 1-2 West Ham, Chelsea 5-1 Sunderland, Hull 1-7 Tottenham, Leicester 1-1 Bournemouth, Liverpool 3-0 Middlesbrough, Manchester United 2-0 Crystal Palace, Southampton 0-1 Stoke, Swansea 2-1 WBA, Watford 0-5 Manchester City.

1. Arsenal privé de C1 ! Pour la première fois depuis 19 ans, Arsenal ne disputera la Ligue des Champions. Malgré une victoire contre Everton (3-1) à domicile, les Gunners, qui n'avaient plus leur destin entre les mains, terminent à la 5e place puisque Manchester City (5-0 contre Watford) et Liverpool (3-0 contre Middlesbrough) ont conservé leur avance au classement pour terminer dans le Top 4 et se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.

2. Liverpool a mis fin au suspense. Pourtant, les Gunners ont pensé pendant plusieurs minutes qu'une qualification était possible après l'ouverture du score de Bellerin dès la 8e minute, suivie du break d'Alexis Sanchez (27e). Cinquième au coup d'envoi, le club londonien était à ce moment-là 4e devant Liverpool. Jusqu'au but de Wijnaldum avant la pause pour les Reds, imité par Coutinho et Lallana. Les hommes de Jürgen Klopp joueront les barrages de la C1.

3. Koscielny expulsé et privé de finale de la Cup... Comme un malheur n'arrive jamais seul, Arsenal sera également privé de son patron de la défense Koscielny pour la finale de la Cup contre Chelsea samedi prochain. Le Français a été expulsé après un quart d'heure de jeu pour un tacle dangereux sur Valencia.

4. Manchester City a fait le job ! Les Skyblues avaient leur destin entre les mains au coup d'envoi de la rencontre sur la pelouse de Watford. Sans trembler, les hommes de Josep Guardiola l'ont emporté 5-0 grâce à un doublé d'Agüero ainsi que des buts de Kompany, Fernandinho et Gabriel Jesus. Cette troisième place qualificative pour la phase de poules de la Ligue des Champions consolera Guardiola, qui a connu une première saison compliquée pour sa nouvelle expérience anglaise.

5. Kane en feu et meilleur buteur ! Kane a inscrit ses 27e, 28e et 29e buts de la saison en Premier League avec son triplé lors du carton de Tottenham sur la pelouse de Hull City (7-1) ! Huit buts lors de ses trois derniers matchs pour l'attaquant des Spurs qui termine meilleur buteur de la compétition avec 29 réalisations. Une performance remarquable alors qu'il avait été éloigné des terrains pendant plus d'un mois durant la première moitié de saison.

6. Pogba, retour gagnant ! Absent lors des deux derniers matchs de Manchester United suite au décès de son père, Pogba faisait son retour à la compétition ce dimanche contre Crystal Palace (2-0). Pour l'occasion, le milieu de terrain français a inscrit le deuxième but des Red Devils, qu'il a fêté les doigts dirigés vers le ciel. L'ancien Turinois a aussi délivré une passe décisive à Harrop sur l'ouverture du score quatre minutes auparavant.

Pogba a eu une pensée pour son père après son but contre Crystal Palace (2-0)

7. Chelsea ne se relâche pas. Sacré champion d'Angleterre depuis le 12 mai dernier, Chelsea a terminé son championnat sur une bonne note avec un succès contre Sunderland (5-1). Rapidement menés 1-0 après un but de l'ancien Marseillais Manquillo, les Blues l'ont emporté grâce à Willian, Hazard, Pedro et un doublé de Batshuayi. Une septième victoire d'affilée toutes compétitions confondues avant d'affronter Arsenal en finale de la Cup. La formation d'Antonio Conte abordera ce rendez-vous avec confiance.

8. Le champion sortant boucle sa saison à la 12e place. Champion d'Angleterre surprise la saison dernière, Leicester aura connu un exercice 2016-2017 plus compliqué, avec notamment le limogeage de Claudio Ranieri. Tenus en échec à domicile par Bournemouth, les Foxes terminent sur une note peu réjouissante et bouclent leur saison à la 12e place avec 44 points et 18 défaites au compteur. La saison dernière, le club des Midlands de l'Est n'avait concédé que trois revers.

9. Les adieux de Terry ! Titularisé contre Sunderland, Terry a eu le droit à un vibrant hommage de Stamford Bridge. Formé à Chelsea, où il a débuté en 1998, le défenseur central de 36 ans va quitter les Blues cet été au terme de son contrat. Les supporters du club londonien avaient réservé un bel accueil dans les tribunes avec un superbe tifo. Terry a disputé 717 matchs sous les couleurs de Chelsea.

L'hommage de Stamford Bridge à Terry

