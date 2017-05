Allemagne : Dortmund arrache la Ligue des Champions, Aubameyang dépasse Lewandowski sur le fil !

Menacé par Hoffenheim, Dortmund s'est arraché pour valider sa troisième place synonyme de qualification en phase de poules de la Ligue des Champions lors de la dernière journée de Bundesliga. Auteur d'un doublé, Pierre-Emerick Aubameyang termine meilleur buteur de la compétition.

Aubameyang termine tout en haut du classement des buteurs

Avant le coup d'envoi de la 37e et dernière journée de Bundesliga ce samedi, Dortmund et Hoffenheim étaient à égalité de points dans la lutte pour la troisième place directement qualificative pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Et c'est finalement le Borussia qui a assuré sa place sur le podium avec une victoire arrachée en fin de match contre le Werder Brême (4-3) pendant que son concurrent concédait le nul face à Augsbourg (0-0).

Pourtant, Dortmund a pendant plusieurs minutes chuté à la 4e place après l'ouverture du score de Junuzovic à la 7e minute. Reus et Aubameyang ont redonné l'avantage au BVB, mené à nouveau 3-2 suite à des buts de Bartels et Kruse en seconde période. Alors que Reus égalisait sur penalty, Aubameyang délivrait les siens aussi sur un penalty à la 89e minute ! De quoi s'éviter des dernières secondes pénibles en attendant un possible but du côté d'Hoffenheim.

Aubameyang termine meilleur buteur

Avec son doublé, Aubameyang en a aussi profité pour terminer en tête du classement des buteurs de la compétition avec 31 buts. Le Gabonais termine devant Robert Lewandowski (30 buts), resté muet lors de la victoire du Bayern Munich face à Fribourg (4-1). Le Français Anthony Modeste (Cologne) complète le podium avec 25 réalisations.

Avec ce total, l'ancien Stéphanois égale le record de Lothar Emmerich, meilleur buteur de Dortmund sur une saison de Bundesliga en 1966-1967. Aubameyang devient aussi le deuxième meilleur buteur africain du championnat allemand. Seul Anthony Yeboah avait réussi cet exploit avec l'Eintracht Francfort en 1992-1993 (20 buts) et 1993-1994 (18 buts). Une belle manière de peut-être dire au revoir à l'Allemagne alors que son nom est évoqué notamment au PSG.

