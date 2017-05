Monaco : Vasilyev annonce ses intentions pour Mbappé et Falcao !

L'AS Monaco espère conserver Kylian Mbappé et Radamel Falcao cet été. Le vice-président monégasque Vadim Vasilyev a fait le point sur ces deux dossiers et annonce des propositions de prolongation à venir.

Monaco veut garder son duo Mbappé-Falcao

L'AS Monaco savoure son titre de champion de France, mais les dirigeants monégasques doivent déjà penser à l'avenir. Et notamment aux possibles départs de joueurs-clés cette saison. On pense à Kylian Mbappé mais aussi à Radamel Falcao, les deux attaquants monégasques qui devraient être très courtisés durant le mercato. Mais les intentions de l'ASM sont claires sur ces deux dossiers.

Mbappé n'est pas à vendre, sauf...

Alors que l'avenir de Mbappé est sur toutes les lèvres, Vadim Vasilyev a annoncé la couleur. Le jeune prodige de 18 ans n'est pas à vendre, sauf s'il demande à partir. «Il n'a pas de prix Kylian Mbappé. Sauf s'il souhaite partir. Alors nous discuterons. Prêt à refuser une offre de 100 M€ ? Bien sûr. Sûr et certain ! On souhaite qu'il reste au moins une saison avec nous, qu'il continue sa progression formidable, qu'il nous aide à rêver plus grand et à avoir des résultats sportifs» , a confié le vice-président monégasque dans un entretien accordé à RMC.

Le club de la Principauté a même l'intention de proposer une prolongation de contrat au jeune international français. «Notre souhait c'est de prolonger Mbappé, c'est une certitude» , lâche Vasilyev. Mais aucune discussion n'a encore débuté avec celui dont le contrat court jusqu'en juin 2019. «C'est une chose très importante, avec tous les joueurs on s'est dit qu'on ne parlerait pas sur l'avenir avant la fin de saison. Aucun joueur n'a parlé de son avenir, aucun, j'insiste. On était tous focalisés, sinon on n'allait pas gagner ce titre» , a précisé le dirigeant de l'ASM.

Vasilyev espère conserver Falcao

Les discussions avec Falcao vont donc également commencer au cours des prochains jours. Car, comme pour Mbappé, le club de la Principauté veut prolonger le contrat du Colombien qui court jusqu'en juin 2018. «Nous allons proposer à Falcao une prolongation de contrat, a assuré Vasilyev. J'aimerais bien qu'il reste sous les couleurs monégasques la saison prochaine. Et là chez nous, on a remis Falcao dans les meilleures conditions, et je suis très fier pour lui.»

Après deux saisons catastrophiques en Angleterre sous les couleurs de Chelsea et de Manchester United, Falcao s'est parfaitement relancé en inscrivant 30 buts en 43 matchs toutes compétitions confondues. «J'avais dit que ce serait la saison de Falcao. Les Anglais, soit ils ne le souhaitaient pas, soit ils n'ont pas eu le savoir-faire, mais ce n'est pas la faute du joueur» , a glissé Vasilyev. Reste désormais à connaître le souhait du joueur, courtisé notamment en Chine l'hiver dernier. A 31 ans, sera-t-il tenté par l'aspect financier ? Affaire à suivre...

