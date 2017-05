Lyon : les Gones prennent les devants pour blinder la révélation Gouiri

Auteur de 9 buts en 5 matchs avec l'équipe de France durant l'Euro U17, l'attaquant Amine Gouiri va se voir proposer son premier contrat professionnel par l'Olympique Lyonnais, conscient que sa pépite attire déjà les convoitises…

L'OL s'active pour sa pépite Amine Gouiri.

Amine Gouiri. Voilà un nom qui ne parlait pas à grand monde il y a quelques semaines encore, à l'exception des inconditionnels de l'Olympique Lyonnais. Mais l'Euro des moins de 17 ans vient de mettre la pépite rhodanienne sur le devant de la scène. Et de quelle manière !

Un total record !

Même si l'équipe de France a été éliminée par l'Espagne (1-3) dès les quarts de finale, l'attaquant de 17 ans a marqué la compétition de son empreinte en inscrivant 9 buts en 5 matchs. Du jamais vu !

Avec notamment deux doublés (contre la Hongrie et l'Ecosse) et un triplé (face aux Îles Féroé), le natif de Bourgoin-Jallieu a porté les Bleuets. Si les jeunes pousses de Lionel Rouxel ont limité la casse en assurant leur qualification pour le Mondial de la catégorie en battant la Hongrie (1-0) mardi en match de classement, elles le doivent encore au Gone, auteur de l'unique but de la rencontre.

Genesio compte sur lui

Forcément, ses performances ont attiré l'attention des plus grands clubs européens. C'est pourquoi L'Equipe indique que l'OL va très rapidement s'activer pour faire signer son premier contrat professionnel à Gouiri, actuellement sous contrat stagiaire. Un rendez-vous avec le Tricolore et son entourage devrait bientôt avoir lieu. A priori, l'affaire est bien embarquée puisque le jeune talent donne sa priorité à son club formateur, avec qui il veut continuer de progresser. D'ailleurs, après l'avoir convoqué une première fois dans un groupe élargi contre Bordeaux (1-3) en septembre dernier, le coach Bruno Genesio compte peu à peu l'inclure dans ses plans la saison prochaine.

Pour l'heure, le buteur est déjà surclassé en U19 le week-end pour les matchs et, en semaine, il s'entraîne avec la réserve de l'OL (CFA). «Il a le sens du but, il est capable de vite enchaîner. Il possède une belle frappe, ça part très vite», racontait récemment à L'Equipe son entraîneur en U17 dans le Rhône, Armand Garrido. «Amine a un profil particulier. Il n'est pas un Kanouté, un Benzema ou un Martial. Il a un petit bout de tout. Il faut qu'il garde la tête froide, qu'il prenne conscience qu'il est toujours en formation. Comme tous les joueurs de son âge, il est encore fragile mentalement.» On peut compter sur les Lyonnais pour couver leur jeune pépite !

D'après vous, l'OL tient-il un futur crack avec Gouiri ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...