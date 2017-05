PSG : plus efficace que Messi en 2016-2017, Cavani chasse Ibrahimovic et tombe un record vieux de 46 ans ! Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 15/05/2017 à 17h31 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Double buteur à Saint-Etienne (5-0) dimanche, lors de la 37e journée de Ligue 1, Edinson Cavani a porté son total de buts à 49 depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain. A une longueur du record absolu du club francilien, détenu par Zlatan Ibrahimovic, l'Uruguayen en a profité pour effacer une prouesse réalisée par Josip Skoblar il y a 46 ans. Cavani affole les statistiques cette saison. Le Paris Saint-Germain ne sera pas champion de France cette saison, c'est une certitude. Si de nombreux cadres ont failli dans les moments importants, il y en a un qui a toujours répondu présent : Edinson Cavani (30 ans). Preuve que l'attaquant a connu un exercice fabuleux, il a marqué au moins un but contre 18 des 19 autres équipes du championnat, seul Toulouse ayant résisté à son courroux. Egalement décisif face au FC Barcelone, à l'aller (4-0) comme au retour (1-6) lors des 8es de finale de la Ligue des Champions, le natif de Salto n'a pas fini d'impressionner. Cavani sur les talons d'Ibrahimovic Grâce à son doublé dans le Chaudron, dimanche, Cavani a même réussi à se rapprocher encore un peu plus de Zlatan Ibrahimovic. Désormais à 49 buts en 48 parties toutes compétitions confondues cette saison, El Matador n'est plus qu'à une longueur du géant Suédois, qui avait atteint la barre symbolique de 50 buts marqués avec la formation francilienne lors de sa dernière année en France. Un total que le joueur passé par Naples pourrait égaler voire dépasser s'il poursuit sur sa lancée. En effet, il reste encore deux matchs du PSG avant les vacances : samedi, face à Caen, contre qui Cavani avait inscrit un quadruplé à l'aller (6-0), lors de l'ultime journée du championnat puis contre Angers en finale de la Coupe de France, le 27 mai. Muet à seulement cinq reprises lors de ses 23 dernières apparitions sous le maillot parisien, Cavani a donc de grandes chances de faire mieux que son ex-partenaire. Mieux encore, avec 130 buts en 196 matchs depuis son arrivée en 2013, le Celeste ne compte plus que 26 unités de retard sur l'avant-centre de Manchester United, en tête du classement des buteurs du PSG avec 156 buts. Plus efficace que Messi, Cavani dépasse Skoblar S'il pourrait devenir le numéro un à Paris avant même la fin de l'année 2017, le renard des surfaces a tout de même réussi à faire tomber un record jusqu'ici très difficile à battre. Lequel ? Celui du total de buts inscrits à l'extérieur dans l'élite au cours d'un même exercice. Grâce à ses réalisations dans le Forez, Cavani termine ce cru 2016-2017 avec 19 pions marqués hors de ses bases. Ainsi, le Sud-Américain efface des tablettes le record détenu par l'ancienne gloire de l'Olympique de Marseille, Josip Skoblar, buteur à 18 reprises à l'extérieur lors de la saison 1970-1971. A titre d'exemples, Pedro Miguel Pauleta (PSG) a terminé meilleur buteur de L1 avec un total de 15 réalisations en 2006-2007 alors que Mamadou Niang (OM) en avait inscrit «seulement» 18 lors de l'exercice 2009-2010. Une statistique effarante qui prouve une fois de plus que Cavani, deuxième meilleure gâchette d'Europe derrière Lionel Messi (FC Barcelone) et ses 51 buts en 50 rencontres, mais avec un meilleur ratio (un but toutes les 81 minutes contre 84 pour l'Argentin), est au top de sa forme. Les supporters parisiens, eux, espèrent en voir encore plus dans les mois à venir ! Que pensez-vous de la saison de Cavani ? Selon vous, l'Uruguayen battra-t-il le record absolu d'Ibrahimovic avant la fin de l'année 2017 ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !





