PSG : Marquinhos et Verratti vont rester, Kluivert annonce des discussions pour Matuidi et Rabiot ! Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 15/05/2017 à 10h22 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Convoités par les cadors européens, le défenseur central Marquinhos et le milieu Marco Verratti ont confirmé qu'ils vont rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. En parallèle, le directeur du football, Patrick Kluivert, a annoncé des discussions avec les milieux Blaise Matuidi et Adrien Rabiot en vue d'une prolongation. Marquinhos et Verratti ont scellé leur avenir. Malgré sa démonstration face à l'AS Saint-Etienne (5-0), le Paris Saint-Germain a, sauf miracle, cédé son titre de champion de France à l'AS Monaco dimanche. Mais les supporters franciliens ont pu en partie se consoler avec les annonces de deux cadres, qui ont scellé leur avenir pour la saison prochaine : le défenseur central Marquinhos (23 ans) et le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans). «Mon futur ? Je suis tranquille. Je serai au PSG la saison prochaine à 100%», a lancé le Brésilien, sous contrat jusqu'en 2019, au micro de Canal +. «Je sens qu'il y a l'envie de la part de mon président, de mon coach, qui gèrent cela. (…) Je suis bien ici, avec les ambitions du projet. J'ai envie de rester.» Ces dernières semaines, l'ancien joueur de l'AS Roma, qui tarde à prolonger, était annoncé sur les tablettes du FC Barcelone et surtout de Manchester United. Mais le PSG s'était montré très clair en déclarant un peu plus tôt dans la journée l'Auriverde «intransférable» . Verratti met un terme aux rumeurs Bonne nouvelle également pour Verratti. En plein doute depuis le fiasco en Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6), l'Italien avait vu son agent multiplier les déclarations rassurantes au cours des derniers jours. Après la victoire face aux Verts, il a lui-même exprimé très clairement sa position. «Je serai encore au PSG la saison prochaine, j'ai encore 4 ans de contrat ici», a assuré Petit Hibou, qui figure dans les petits papiers du Bayern Munich, du FC Barcelone ou encore de la Juventus Turin. Après la rencontre, le directeur du football du PSG, Patrick Kluivert, a d'ailleurs évoqué une possible 5e prolongation du Transalpin en 5 ans, ainsi que d'autres potentielles bonnes nouvelles. «Nous sommes en train de renégocier les contrats. Marco a un contrat jusqu'en 2021, Rabiot, je discute avec lui aussi actuellement. Nous parlons aussi avec Matuidi, nous verrons quelle sera la meilleure décision pour lui et pour le club», a révélé le Néerlandais en zone mixte. Vers un revirement pour Matuidi ? D'abord annoncé partant au terme de cet exercice, Matuidi aimerait finalement rester à Paris. Le milieu de terrain vient d'ailleurs de faire construire une nouvelle maison dans la région. Mais le Tricolore, sous contrat jusqu'en juin 2018, attend toujours une offre de prolongation à la hauteur de ses espérances. De son côté, Rabiot, lié jusqu'en 2019, n'est pas pressé de rempiler et attend d'être rassuré sur le projet francilien et son rôle au sein de celui-ci. Reste donc à savoir si Kluivert est vraiment en train d'avancer sur ces dossiers ou si l'ancien Barcelonais, clairement sur la sellette en cette fin de saison, cherche avant tout à prouver son utilité… Etes-vous rassurés par les propos de Marquinhos et Verratti ? D'après vous, faut-il prolonger Matuidi ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS