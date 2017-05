Liga : le Real Madrid n'est plus qu'à quatre points du titre !

Respectivement vainqueurs du FC Séville (4-1) et de Las Palmas (4-1), dimanche, lors de la 37e journée de Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone, à égalité de points, se livrent une bataille sans merci pour le titre de champion. Avec un match en moins, les Merengue disposent néanmoins d'un avantage sérieux pour terminer en tête.

Ronaldo a inscrit un doublé contre le FC Séville.

En inscrivant le but de la victoire (3-2) dans les derniers instants du Clasico disputé le 23 avril, Lionel Messi a offert au FC Barcelone l'opportunité de conserver son titre. Après avoir compté jusqu'à six points de retard en février dernier, le club catalan est parvenu à revenir à hauteur du Real Madrid suite à ce succès fondamental. Depuis, les deux formations jouent des coudes et ne se lâchent plus.

Barça et Real ne lâchent rien

Face à une équipe du FC Séville en perdition totale, les Madrilènes ont dû batailler avant de faire la différence (4-1). Rapidement devant grâce à Nacho (10e) et Ronaldo (23e), les champions d'Europe ont vu Jovetic réduire l'écart au score après la pause (49e). En fin de rencontre, la superstar portugaise a définitivement mis les siens à l'abri (78e) avant que Kroos n'aggrave la marque (84e).

Même score du côté de Las Palmas, qui a été balayé par les Blaugrana. Fâché avec l'entraîneur adjoint, Juan Carlos Unzué, Neymar a profité de ce déplacement aux Îles Canaries pour inscrire un triplé (25e, 67e, 71e) et délivrer une passe décisive pour Suarez (27e) tandis que les locaux ont eux trouvé la faille par l'intermédiaire de Bigas (63e).

Le Real devra aller le chercher !

Des larges succès qui ne changent rien au classement. Le Barça reste en tête avec 87 unités, à égalité avec son rival historique mais favorisé grâce aux confrontations directes (1-1, 3-2). Malgré ce léger avantage, c'est bel et bien la Maison Blanche qui a son destin entre les mains. En effet, les hommes de Zinedine Zidane comptent toujours un match en retard à jouer face au Celta Vigo, comptant pour la 21e journée et prévu ce mercredi (21h).

En cas de succès en Galice, le finaliste de la Ligue des Champions pourrait se contenter d'un résultat nul dimanche prochain à Malaga, sauvé grâce à ses six victoires sur les huit dernières journées, pour rafler un premier titre depuis 2012. Mais le mieux serait tout de même de faire un carton plein car les Blaugrana, qui recevront Eibar lors de l'ultime levée, ne céderont pas si facilement leur trône...

