L1 : le titre, la Ligue Europa, le maintien... Les enjeux de la 37e journée ! Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 14/05/2017 à 10h04 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: La 37e journée de Ligue 1 qui se déroule ce dimanche soir (21h) pourrait être riche en enseignements. Monaco a l'occasion d'être titré champion de France, Lyon peut valider sa 4e place, l'OM et Bordeaux se disputent la 5e place. Certains pourraient aussi être relégués dès ce soir. L'ASM de Mbappé et Falcao titrée ce dimanche ? La saison approche de son terme. Ce dimanche (21h), les clubs de Ligue 1 se donnent rendez-vous une avant-dernière fois pour la 37e journée de championnat. Une soirée sous tension avec des enjeux à tous les étages. Et le titre de champion de France pourrait être décerné dès ce soir. Monaco, jour de titre ? Sur son Rocher, Monaco reçoit Lille et pourrait fêter son huitième titre de champion de France dans son stade Louis-II ce dimanche. Depuis deux jours, l'estrade qui accueille chaque année les champions et le trophée est prête dans l'enceinte monégasque, mais il faudra peut-être patienter pour la voir pénétrer sur la pelouse au terme des 90 minutes. Pour être sacrée, l'ASM doit obtenir un meilleur résultat que le Paris Saint-Germain qui se déplace à Saint-Etienne. Un nul peut donc suffire si le PSG s'incline dans le Forez. Néanmoins, les Monégasques devront chercher à s'imposer. Si les deux équipes obtiennent le même résultat, l'écart restera de trois points au classement avec encore deux matchs à jouer pour Monaco contre un pour le PSG, et une différence de buts largement favorable actuellement à l'ASM (+69 contre +51). Lyon veut assurer la 4e place, une finale Bordeaux-OM Si le podium est déjà connu, la lutte pour la Ligue Europa fait rage. En déplacement à Montpellier, Lyon tentera d'assurer sa 4e place directement qualificative pour la phase de poules de la C3. Les Lyonnais, qui ont joué un match en moins, n'ont besoin que de deux points lors de leurs trois derniers matchs pour valider l'objectif de cette fin de saison. Derrière, Marseille et Bordeaux s'affrontent pour la 5e place avec un seul point d'écart en faveur des Marseillais. En cas de succès en Gironde, chose qui n'est plus arrivée depuis 1977, l'OM assurera cette 5e place, actuellement la dernière qualificative pour l'Europe. Tout autre résultat conservera le suspense alors que Marseille recevra Bastia et Bordeaux ira à Lorient lors de l'ultime journée. Un nul et les Olympiens auront leur destin entre leurs mains. A noter cependant que la 6e place peut devenir qualificative pour la C3 si le PSG remporte la finale de la Coupe de France face à Angers. Bastia et Nancy sous la menace En bas de tableau, on pourrait connaître l'identité des premiers relégués. La lanterne rouge Bastia descendra en Ligue 2 en cas de défaite contre Lorient (17e) et s'il y a un vainqueur dans le match entre Nancy (19e) et Dijon (18e). Ce sera aussi le cas si les Bastiais font match nul et que Dijon bat Nancy. Un second scenario fatal aussi pour l'ASNL, reléguée si elle perd et que Lorient ne s'incline pas contre Bastia. Ça va trembler ce dimanche soir... Quels sont vos pronostics pour les enjeux de cette 37e journée de Ligue 1 ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS