OM : une proposition jamais vue pour le jeune Kamara, Garcia s'impatiente...

Sous contrat stagiaire jusqu'au 30 juin, le prometteur défenseur Boubacar Kamara n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec l'OM. Pourtant, le club phocéen a réalisé une très belle offre. Une attente qui agace l'entraîneur marseillais Rudi Garcia.

Kamara est un jeune très courtisé en Europe

Depuis plusieurs mois, le dossier Boubacar Kamara (17 ans) fait beaucoup parler du côté de Marseille. Jeune joueur très prometteur du centre de formation, le défenseur central tarde à signer son premier contrat professionnel alors que Chelsea, Arsenal, Manchester City et le Borussia Dortmund notamment sont à l'affût pour le récupérer à la fin de son contrat stagiaire le 30 juin prochain.

«la première fois que l'OM va aussi loin»

Après une première offre jugée insuffisante de 12 000 euros par mois accompagnée d'une prime à la signature de 24 000 euros, l'OM a transmis une nouvelle proposition il y a quelques jours. Selon La Provence, les dirigeants marseillais n'ont pas hésité à faire un très gros effort en lui proposant un contrat de trois ans assorti d'une prime à la signature de plusieurs millions d'euros. A cela s'ajoutent des primes en fonction de l'évolution du joueur, du nombre de sélections ou encore de matchs joués en championnat.

«Pour un jeune de 17 ans formé au club, c'est la première fois que l'OM va aussi loin» , confie une source proche du dossier dans les colonnes du quotidien régional. Cette proposition sera-t-elle suffisante pour convaincre Kamara d'emprunter la même voie que Maxime Lopez ? Pour le moment, le capitaine des U17 du club phocéen prend le temps de la réflexion avant d'accepter cette offre. Une attente qui semble agacer Rudi Garcia.

R. Garcia - «s'il ne veut pas rester à l'OM, c'est son choix»

«Je l'ai fait jouer, il était avec nous, on lui a fait une proposition, il n'a pas répondu... Encore une fois, on a fait le maximum. S'il ne veut pas rester à l'OM, c'est son choix. Et s'il veut rester, il est le bienvenu. Mais pour l'instant, il n'est pas dans le groupe professionnel et ça paraît logique» , a lancé le coach marseillais, qui a donc décidé de se passer de Kamara malgré les absences d'Hiroki Sakai, suspendu, et Grégory Sertic, blessé, pour le déplacement à Bordeaux dimanche (21h).

Alors que le nouveau propriétaire Frank McCourt a placé la formation au centre de son projet, un refus de Kamara serait vécu comme un premier gros échec pour la nouvelle équipe dirigeante olympienne, qui n'apprécierait pas vraiment l'influence de l'entourage du joueur dans ce dossier. En tout cas, les dirigeants marseillais auront fait le maximum pour tenter de le retenir. Mais cela n'est pas toujours suffisant...

