Arsenal : le club lui propose un directeur sportif, Wenger ne veut pas en entendre parler

En fin de contrat en juin prochain, Arsène Wenger réserve toujours sa réponse concernant son avenir sur le banc d'Arsenal. Mais alors que la tendance est à une prolongation, le technicien français se trouve aujourd'hui en désaccord avec sa direction concernant l'arrivée d'un directeur sportif.

Arsène Wenger ne veut pas d'un directeur sportif à Arsenal.

Seulement 6e de Premier League, Arsenal peut encore se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Mais c'est quand même mal embarqué. Si les Gunners échouaient, Arsène Wenger déciderait-il de rendre son tablier après 20 années au service du club londonien ?

Même s'il venait à échouer, la tendance est plutôt aujourd'hui à une prolongation de contrat d'un an du technicien français, qui réserve pour le moment toujours sa réponse. Malgré tout, la direction des Gunners cherche un moyen de tirer le club vers le haut. Sa dernière idée : nommer un directeur sportif pour épauler Wenger. Problème, l'Alsacien ne veut pas en entendre parler.

«Je n'ai jamais compris ce que cela signifie»

«Non, non, non. Désolé, je ne suis pas prêt à en parler. Je suis le manager et tant que je serai manager du club de football d'Arsenal, je déciderai de ce qui se passe sur l'aspect technique. C'est tout» , s'est ainsi énervé le Français ce mardi en conférence de presse. Plus généralement, le directeur sportif n'est visiblement pas la tasse de thé de l'entraîneur des Gunners.

«Je ne comprends pas et je n'ai jamais compris ce que cela signifie» , a ajouté Wenger. A l'évidence, le Français restera le manager d'Arsenal que si sa direction abandonne cette idée de nommer un directeur sportif et qu'il garde les pleins pouvoirs. Le board d'Arsenal cèdera-t-il ?

