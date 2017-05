PSG : recrutement raté, organigramme flou, arrivée d'un directeur sportif... Le constat lucide d'Anigo Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 08/05/2017 à 12h43 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Sur le point de céder son trône en Ligue 1 à Monaco, le Paris Saint-Germain a traversé une saison pleine de turbulences. Un exercice difficile analysé par l'ancien directeur sportif de l'Olympique de Marseille José Anigo, qui n'a pas hésité à pointer du doigt les manquements du club parisien. José Anigo a analysé la situation compliquée du PSG. Après 4 ans de règne en Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'apprête donc à céder son trône à Monaco. Une déception pour les supporters du club de la capitale, qui espéraient probablement conserver ce titre surtout après la débâcle en Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6). Si terminer derrière l'ASM, qui a réalisé une saison exceptionnelle, n'a rien d'alarmant, l'institution francilienne a néanmoins réalisé des erreurs majeures qui auraient pu être évitées. Des manquements soulignés par l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille José Anigo. Anigo taille le recrutement Pour l'homme de 56 ans, le mercato estival a d'emblée plombé la saison du PSG, la faute à un recrutement complètement raté. «Le PSG peut aussi s'en prendre à lui-même, avec de nombreuses erreurs, à commencer par le recrutement. Non pas que les joueurs achetés soient mauvais, bien au contraire, mais était-il nécessaire d'en faire venir certains qui, a priori, n'étaient pas dans les projets du coach ?», s'est interrogé Anigo pour France Football. «Pourquoi Hatem Ben Arfa n'a-t-il quasiment pas joué ? Pourquoi Grzegorz Krychowiak a-t-il autant ciré le banc ? Pourquoi mettre autant d'argent sur Lo Celso et Guedes ? Oui, ils sont prometteurs, mais il faut voir surtout le signal envoyé aux jeunes du centre de formation... Autant de questions qui attendent des réponses» a continué le Phocéen, ahuri par l'absence totale d'une direction forte à la tête du PSG. Renforcer une direction à la ramasse «Finalement, au-delà d'Emery, dans ce club, il y a comme une impression que personne ne sait qui dirige vraiment le secteur sportif. Comme quoi, avoir de l'argent ne fait pas tout. Tout devient très vite compliqué si les rôles ne sont pas parfaitement définis à l'intérieur d'un club», a assuré l'ancien dirigeant olympien, qui met en avant son expérience récente chez le 5e de la Ligue 1. «Je parle en connaissance de cause : quand j'étais en poste à Marseille sous l'ère Bouchet, Diouf et Dassier, ils avaient une âme de patron. Par contre, avec Vincent Labrune, cela ressemblait un peu au PSG d'aujourd'hui : une gestion interne et humaine catastrophiques, avec de mauvais résultats qui s'en suivaient», a poursuivi Anigo, qui a ensuite donné la clé pour que le quadruple champion de France en titre puisse se redresser rapidement. J. Anigo – «embaucher un directeur sportif de l'envergure d'un Leonardo» Sans surprise, cela passe par un remaniement important au sein de l'organigramme à la tête du club. «Cette saison 2016/17 sera peut-être celle qui permettra au PSG de comprendre qu'il faut, en priorité, avoir les bons hommes aux postes importants dans le secteur sportif. Car leurs moyens colossaux doivent normalement permettre à ce club d'être régulièrement dans le dernier carré européen... ce qui n'est pas le cas depuis l'arrivée des Qataris», a souligné l'ex-entraîneur de l'Espérance de Tunis. Pour Anigo, la priorité reste le recrutement d'un directeur sportif de renom. «Embaucher un directeur sportif de l'envergure d'un Leonardo, qui a fait du boulot de qualité pendant son passage, doit être une priorité. Derrière, il est nécessaire d'avoir une cohérence dans le choix des joueurs. On le sait, rien ne sert de les empiler si c'est pour les mettre au placard ensuite», a-t-il conseillé. Cela tombe bien, le PSG recherche activement une pointure à ce poste. Reste à savoir qui succédera à Olivier Létang dans les prochaines semaines... Que pensez-vous de l'analyse de José Anigo sur la situation du Paris Saint-Germain ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» …





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS