Chelsea : le roi d'Angleterre, c'est bien Kanté !

Auteur d'une saison formidable sous les couleurs de Chelsea, le milieu de terrain N'Golo Kanté a été nommé joueur de l'année en Premier League par le syndicat des journalistes anglais. Reconnu par ses pairs il y a deux semaines, l'international français est définitivement le roi de ce championnat.

N'Golo Kanté, le meilleur joueur de Premier League.

N'Golo Kanté fait l'unanimité en Angleterre ! Véritable révélation sous les couleurs de Leicester l'an dernier lors du sacre de son équipe en Premier League, le milieu de terrain a continué d'impressionner cette saison à Chelsea, tout proche du titre.

Désigné comme le meilleur joueur de Premier League lors de cet exercice 2016-2017 par ses pairs il y a deux semaines, l'international français vient de recevoir la même récompense de la part du syndicat des journalistes anglais !

Kanté, c'est un plébiscite !

En effet, ce lundi, la Football Writers' Association a annoncé la victoire de Kanté pour le titre de meilleur joueur de l'année en Premier League. Lors de ce scrutin, les médias britanniques ont massivement voté pour le joueur des Blues, qui a devancé son partenaire Eden Hazard et le talent de Tottenham Dele Alli.

«C'est un fantastique honneur de remporter ce trophée. Avec tous les grands joueurs qu'il y a à Chelsea et en Premier League, remporter cette distinction est une très grande fierté dans ma carrière», a savouré l'ancien Caennais. Une juste récompense pour l'élément de 26 ans, véritable pilier de l'équipe dirigée par Antonio Conte.

Comme Bale, Suarez et Hazard...

Au palmarès, Kanté succède ainsi au buteur de Leicester Jamie Vardy et devient le 5e tricolore à remporter cette distinction après Eric Cantona (1996), David Ginola (1999), Robert Pirès (2002) et Thierry Henry (2003, 2004 et 2005). En étant désigné à la fois par les joueurs et les journalistes, le natif de Paris réalise un doublé effectué dans les dernières années par des stars comme Gareth Bale (2013), Luis Suarez (2014) ou encore Hazard (2015). C'est dire le niveau atteint par Kanté !

