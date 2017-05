L'équipe type de L1 - 36e journée Pierre-Damien Lacourte - L'equipe Type De L1, Mise en ligne: le 08/05/2017 à 00h01 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Dans tous les bons coups à Nancy, le Monégasque Thomas Lemar est élu joueur de la journée. Le Parisien Matuidi, le Marseillais Payet et le Guingampais Briand se sont aussi distingués à l'occasion de cette 36e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot. Thomas Lemar a été intenable sur son côté gauche à Nancy. Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point. Remplaçants : 12. Dante (Nice)

13. Patrice Evra (Marseille)

14. Morgan Sanson (Marseille)

15. Renaud Cohade (Metz)

16. Cédric Carrasso (Bordeaux)

17. Maxwel Cornet (Lyon)

18. Edinson Cavani (Paris SG) En détails : Le joueur de la journée : Thomas Lemar (Monaco) Intenable sur son côté gauche, toujours aussi habile techniquement, l'ancien Caennais a donné le tournis aux Nancéiens samedi. Passeur décisif (quelle touche technique !) puis buteur en fin de rencontre, le milieu de terrain offensif aura été l'un des acteurs majeurs du titre de champion promis à Monaco. Rémy Vercoutre (Caen) Caen, vainqueur 1-0 à Toulouse, peut dire un grand merci à son gardien. L'ancien Lyonnais a multiplié les arrêts décisifs au Stadium dont l'un, miraculeux, face à Delort à bout portant en fin de première période. Thomas Meunier (Paris SG) Très belle prestation du Belge dans son couloir droit face à Bastia. Impeccable défensivement, il est en prime tout proche de marquer de la tête après le repos. Un gros volume de jeu encore une fois. Jemerson (Monaco) Impeccable en charnière centrale, le Brésilien, à la lecture du jeu toujours aussi impressionnante, n'a rien laissé passer à Picot. Une prestation remarquable pour museler complètement les Nancéiens. Simon Falette (Metz) Très présent en charnière centrale, le jeune défenseur messin a livré une grosse prestation à Lille pour ne laisser que des miettes aux attaquants nordistes. Des relances appliquées en prime. Dalbert Henrique (Nice) Omniprésent dans son couloir gauche, le Brésilien a multiplié les montées sur lesquelles il a très souvent perturbé la défense marseillaise. Avant d'être tout proche d'être passeur décisif pour Pereira, il pense ouvrir le score d'une frappe puissante du gauche mais c'est le poteau de Pelé qui est venu repousser sa tentative. De nombreux retours défensifs importants en prime. Blaise Matuidi (Paris SG) Omniprésent au milieu de terrain face à Bastia, Matuidi a aussi très souvent amené le danger devant les cages corses. Passeur décisif pour Lucas, il est encore impliqué, malgré lui, sur le but de Verratti et c'est aussi lui qui lance Cavani sur l'action où Djiku fauche l'Uruguayen dans la surface. Un volume de jeu énorme. Dimitri Payet (Marseille) Sa technique lui a permis d'être intéressant à plusieurs reprises contre Nice. Passeur décisif pour Gomis sur corner, il peut l'être également pour Sanson également en première période. C'est encore lui qui décale Lopez sur le but d'Evra. Bernardo Silva (Monaco) Encore une très grosse prestation du Portugais dans son couloir droit. Appliqué et impliqué, il a donné de grosses difficultés aux Nancéiens, qui n'ont pas su l'empêcher de marquer de la tête en fin de première période. Yannis Salibur (Guingamp) Deux buts, une passe décisive, un coup franc sur la barre, l'attaquant guingampais était en état de grâce samedi face à Dijon. En janvier dernier, Hull City était déjà prêt à débourser 10 millions d'euros pour l'arracher à l'En Avant. Cet été, l'ancien Lillois pourrait bien valoir un peu plus d'argent encore. Jimmy Briand (Guingamp) Deux buts, une passe décisive lui aussi, l'avant-centre guingampais a fait très mal aux Dijonnais samedi (4-0). Un poison constant pour les défenseurs du DFCO qui n'ont pu l'empêcher de briller. Classement par joueur : Bernardo Silva prend place sur le podium 1. Glik (Monaco) : 35 points

2. Silva , Fabinho (Monaco) : 27 points

4. Lacazette (Lyon) : 25 points

5. Silva (Paris-SG) : 24 points

6. Sanson (Montpellier 11 pts, puis Marseille) : 22 points

7. Thauvin (Marseille) - Mendy (Monaco) : 20 points

9. Balotelli , Ricardo Pereira (Nice) - Cavani (Paris-SG) : 19 points

12. Sabaly (Bordeaux) - Falcao , Lemar (Monaco) : 18 points

15. Mbappe , Sidibé (Monaco) - Cyprien (Nice) : 17 points

18. Enyeama (Lille) - Boudebouz (Montpellier) : 16 points

20. Reynet (Dijon) - Di María (Paris-SG) : 15 points

22. Diony (Dijon) - Fernando Marçal (Guingamp) - Payet (Marseille) - Dante (Nice) : 14 points

26. Seri (Nice) - Kurzawa , Verratti (Paris-SG) : 13 points

29. Gomis (Marseille) - Souquet (Nice) - Maxwell (Paris-SG) - Ruffier (St-Etienne) - Jullien (Toulouse) : 12 points

34. Briand (Guingamp) - Gonalons (Lyon) - Touré (Monaco) : 11 points

37. Thomas , Toko Ekambi (Angers) - Leca (Bastia) - Jemerson (Monaco) - Belhanda (Nice) - Matuidi , Meunier (Paris-SG) - Malcuit (St-Etienne) : 10 points

45. Lewczuk , Kamano (Bordeaux) - Basa (Lille) - Moukandjo (Lorient) - Valbuena , Tolisso (Lyon) - Rolando (Marseille) - Moutinho , Bakayoko (Monaco) - Baysse (Nice) - Aurier (Paris-SG) : 9 points

56. Salibur (Guingamp) - Fekir (Lyon) - Pelé (Marseille) - Dalbert Henrique , Eysseric (Nice) - Perrin (St-Etienne) - Lafont (Toulouse) : 8 points

63. Saint-Maximin (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Corchia (Lille) - Lopez (Marseille) - Rabiot , Trapp (Paris-SG) : 7 points

69. Crivelli (Bastia) - Contento , Malcom (Bordeaux) - Vercoutre , Féret (Caen) - Lopes (Lille) - Sankhare (Lille 3 pts, puis Bordeaux) - Lecomte (Lorient) - Depay , Darder (Lyon) - Sakai , Cabella (Marseille) - Falette (Metz) - Germain (Monaco) - Hilton , Ninga (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Nakoulma (Nantes) - Marquinhos , Lucas (Paris-SG) - Gnagnon , Costil , Gourcuff (Rennes) - Toivonen , Braithwaite , Trejo (Toulouse) : 6 points

95. Vada , Carrasso , Pallois (Bordeaux) - Santini , Rodelin (Caen) - Lopes , Rafael (Lyon) - Erdinç (Metz) - Gillet , Rongier (Nantes) - Cardinale , Pléa (Nice) - Ntep (Rennes) - Pogba (St-Etienne) : 5 points

109. Traoré , Michel , Mangani (Angers) - Laborde (Bordeaux) - Tavares , Abeid (Dijon) - Deaux (Guingamp) - Xeka (Lille) - Cabot , Koffi (Lorient) - Ghezzal , Yanga-Mbiwa (Lyon) - Anguissa (Marseille) - Roussillon , Lasne , Pionnier (Montpellier) - Dupé , Riou (Nantes) - Sarr (Nice) - Pastore (Paris-SG) - Grosicki (Rennes) - Monnet-Paquet (St-Etienne) : 4 points

131. Cissokho , Diedhiou , Ndoye (Angers) - Coulibaly , Bengtsson (Bastia) - Rolan , Sertic (Bordeaux) - Yahia , Guilbert (Caen) - Lees Melou , Bernard , Marié , Varrault (Dijon) - Sorbon , Benezet , Coco (Guingamp) - J. Alonso , Soumaoro , Benzia , Maignan , Sliti (Lille) - Ciani , Waris , Le Goff , Cafú (Lorient) - Jallet , Morel , Mammana , Diakhaby , Ferri (Lyon) - Vainqueur (Marseille) - Diabaté , Iván , Jouffre , Vion (Metz) - Boschilia , Dirar , Carrillo (Monaco) - Mounié , Pokorný , Sessègnon (Montpellier) - Diarra , N'Dy Assembé , Badila , Cuffaut (Nancy) - Sala , Thomasson , Lima (Nantes) - Le Marchand (Nice) - Kimpembe (Paris-SG) - Baal , André (Rennes) - Moulin , Hamouma , Veretout , Lacroix , Beric (St-Etienne) - Diop , Somália (Toulouse) : 3 points

190. Bamba (Angers) - Toulalan (Bordeaux) - Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Fanni (Marseille) - Sarr (Metz) - Dia (Nancy) - Bammou (Nantes) - Draxler (Paris-SG) - Delort (Toulouse) : 2 points

201. Tait (Angers) - Cahuzac , Diallo , Danic (Bastia) - Ménez , Ounas , Prior (Bordeaux) - Lotiès , Sammaritano (Dijon) - Mendy (Guingamp) - de Préville (Lille) - Marveaux (Lorient) - Cornet , Tousart (Lyon) - Evra , N'Jie , Hubocan (Marseille) - Cohade , Bisevac , Didillon , Milán (Metz) - Mbenza , Skhiri (Montpellier) - E. Cabaco , Ait Bennasser , Dalé , Chernik (Nancy) - Thomsen (Nantes) - Le Bihan (Nice) - Krychowiak (Paris-SG) - N. Mubele , Saïd , Danzé , Sio (Rennes) - Pierre-Gabriel (St-Etienne) - Adou , Durmaz , Jean (Toulouse) : 1 point Classement par club : le podium ne bougera plus 1. Monaco - 233 points

2. Paris-SG - 161 points

3. Nice - 147 points

4. Lyon - 109 points

5. Marseille - 105 points

6. Bordeaux - 81 points

7. Montpellier - 62 points

8. Lille - 61 points

9. Guingamp - 56 points

10. St-Etienne - 55 points

11. Dijon - 53 points

12. Toulouse - 49 points

13. Angers - 44 points

14. Rennes - 37 points

15. Nantes, Lorient - 36 points

17. Bastia - 32 points

18. Caen - 30 points

19. Metz - 29 points

20. Nancy - 24 points C'était l'équipe type de la 36e journée de Ligue 1. Rendez-vous dès dimanche prochain pour découvrir les meilleurs joueurs de la 37e journée !





