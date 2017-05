Lyon peut aussi avoir du caractère !- Débrief et NOTES des joueurs (OL 3-2 FCN)

Après l'humiliation à Amsterdam (4-1) jeudi en Europa League, l'Olympique Lyonnais est venu à bout du FC Nantes (3-2) ce dimanche en championnat. Un succès qui permet au club rhodanien de conforter sa 4e place et de reprendre confiance avant sa demi-finale retour.

Memphis Depay a délivré deux passes décisives

Complètement dépassé dans l'intensité par l'Ajax jeudi, l'Olympique Lyonnais devait montrer un autre visage contre le FC Nantes ce dimanche en championnat. Mission accomplie, malgré une première période inquiétante.

Car les Canaris réalisaient un premier acte convaincant, malgré une entame plutôt lyonnaise. Dès le quart d'heure de jeu, le bel enchaînement de Ghezzal débouchait sur une frappe enroulée juste à côté du poteau ! Pas de quoi perturber une équipe nantaise plus agressive, et qui ouvrait le score sur une superbe frappe de Rongier de l'extérieur du pied gauche (0-1, 19e) !

Les Gones encore touchés...

Réaliste, Nantes obligeait l'OL à réagir. Mais il faut croire que les Lyonnais avaient encore la tête à Amsterdam tant ils peinaient à se procurer des occasions, si l'on excepte la tentative de Fekir sauvée sur sa ligne par Djidji. On attendait beaucoup mieux après la pause. Et le public aussi puisque l'on entendait quelques sifflets à l'heure de jeu.

Sifflé, Lyon se réveille

Peut-être le déclic pour Fekir qui obtenait et transformait un penalty précieux (1-1, 64e). Métamorphosé et déchaîné, l'OL enchaînait et prenait même l'avantage grâce à l'entrant Cornet (2-1, 70e). Autant dire que l'égalisation de Gillet sur corner venait contre le cour du jeu (2-2, 75e). Mais contrairement à ce qu'ils avaient montré à Amsterdam, les Gones affichaient une belle force de caractère et repassait devant, toujours grâce à Cornet (3-2, 80e).

Voilà un succès qui devrait rassurer l'OL avant sa demi-finale retour d'Europa League contre l'Ajax. Et en championnat, Lyon conforte sa 4e place avant le match entre Marseille et Nice ce dimanche soir.

La note du match : 7/10

Après une première période assez moyenne, surtout côté lyonnais, on a assisté à un deuxième acte passionnant. Des buts, des rebondissements, du suspense… Tous les ingrédients y étaient.

Les buts :

- Après un centre de Lima contré, Rongier, servi en retrait par Harit à l'entrée de la surface, frappe de l'extérieur du pied gauche. Son ballon termine dans le petit filet opposé (0-1, 19e) !

- Sur un penalty qu'il a lui-même obtenu, Fekir trompe Dupé pourtant parti du bon côté sur sa droite (1-1, 65e).

- Sur un corner bien frappé par Depay, Cornet ne se laisse pas surprendre par le rebond et envoie sa tête dans la lucarne (2-1, 70e) !

- Encore sur corner, le ballon tendu de Lima permet à Gillet de couper au premier poteau. Une magnifique tête croisée (2-2, 75e) !

- Après un coup franc mal renvoyé, Depay sert Cornet de la tête. L'ancien Messin reprend de volée du droit et fusille Dupé (3-2, 80e) !

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Maxwell Cornet (8/10)

Ok, le remplaçant de Lacazette n'a joué que la dernière demi-heure. Mais il est incontestablement l'homme qui a fait basculé cette rencontre. Malgré une première occasion ratée, il s'est bien repris avec un doublé en 10 minutes ! Sa fraîcheur a amené beaucoup de dynamisme.

LYON :

Anthony Lopes (5,5) : même s'il a encaissé deux buts, l'international portugais n'a pas beaucoup été sollicité. A noter quelques bonnes sorties en fin de match pour rassurer sa défense.

Rafael (4,5) : mis en danger par Harit, le latéral droit n'a pas pu se lâcher comme il l'aurait voulu. De plus, l'ailier nantais n'a jamais oublié son repli défensif.

Nicolas N'Koulou (6,5) : au duel avec le coriace Sala, le défenseur central s'est montré impérial. Le Camerounais a même obligé son adversaire à commettre des fautes synonymes d'impuissance.

Emanuel Mammana (6) : toujours aussi serein dans la relance, l'Argentin a aussi montré sa vitesse de pointe. Sur un long sprint avec Nakoulma, il a pris le dessus en terminant par un tacle parfait.

Jérémy Morel (5,5) : maladroit en première période, le latéral gauche a été plus inspiré après la pause. A l'image de sa passe entre les jambes de Thomasson.

Lucas Tousart (5) : en grande difficulté lors du premier acte, le milieu s'est bien repris ensuite. Plus agressif, il a permis à son équipe de s'installer dans la moitié de terrain adverse

Maxime Gonalons (5) : comme son coéquipier dans l'entrejeu, le capitaine lyonnais s'est rattrapé après s'être fait transpercé par les contres nantais en première période.

Rachid Ghezzal (6,5) : entreprenant, l'international algérien a été le Lyonnais le plus dangereux. Ses dribbles ont fait mal à la défense nantaise. Avec un peu plus de précision dans la finition, il aurait pu trouver le chemin des filets. Remplacé à la 71e par Mathieu Valbuena (non noté).

Nabil Fekir (5,5) : en une action, l'international français a confirmé qu'il était toujours capable de faire la différence à lui tout seul. Il obtient et transforme le penalty de l'égalisation. Mais pour le reste, il n'a pas réussi grand-chose. Remplacé à la 80e par Jordan Ferri (non noté), qui s'est signalé avec une occasion franche en fin de match.

Memphis Depay (7) : c'est évident, l'ailier néerlandais a pris confiance. Avec justesse, il n'a pas hésité à dribbler ou à trouver de bonnes passes pour ses coéquipiers. La preuve, il délivre deux passes décisives pour Cornet.

Alexandre Lacazette (5,5) : à court de rythme, l'attaquant lyonnais n'a pas eu le rendement habituel. Mais il a bien failli donner une passe décisive à Fekir sur une belle inspiration. Remplacé à la 62e par Maxwel Cornet (8) : voir commentaire ci-dessus.

NANTES :

