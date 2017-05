ASSE : son avenir, l'arbitrage, le 5 mai... Galtier était chaud !

Excédé après le match nul concédé vendredi face à Bordeaux (2-2) en championnat, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Christophe Galtier, a tenu des propos musclés. De son avenir, aux erreurs d'arbitrage en passant par la programmation d'une rencontre un 5 mai, le technicien a vidé son sac !

Galtier n'a pas fait dans la langue de bois.

Etait-ce l'effet de la frustration après le match nul quasiment rédhibitoire dans la course à l'Europe enregistré contre Bordeaux (2-2) ? Ou bien la conséquence des rumeurs sur son départ qui ont circulé toute la semaine et qu'il a démenties ? Toujours est-il que l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Christophe Galtier, était remonté à bloc vendredi soir, pendant et après la rencontre.

Galtier confirme son départ à demi-mot

Forcément, lorsqu'un journaliste a eu la bonne idée de lui demander s'il s'agissait de son avant-dernier match à Geoffroy-Guichard, celui-ci a eu droit à une réponse sèche mais néanmoins riche en enseignements. «Je ne sais pas mais je pense qu'il ne va pas en rester beaucoup», a asséné le technicien de 50 ans au micro de Canal+. Même si le Marseillais de naissance a d'abord affirmé le contraire, on peut penser qu'il attend seulement de s'entendre avec ses dirigeants au sujet de la résiliation de la dernière année de son bail avant d'officialiser son départ.

Après quatre participations consécutives en Ligue Europa (barrages inclus), Galtier risque de s'en aller en laissant les Verts sans Coupe d'Europe la saison prochaine puisque l'ASSE aura au moins cinq points de retard sur la sixième place à l'issue de la 36e journée. Même avec un match en retard, cela fait beaucoup. En plus, le club forézien pourra se plaindre d'un arbitrage peu favorable à l'issue de ce choc décisif face aux Girondins avec un penalty sévère sifflé contre lui et un autre évident oublié en sa faveur par Frank Schneider.

«Messieurs de la commission, je serai en vacances, je ne viendrai pas»

«J'ai quand même le droit d'être en colère après les décisions litigieuses. Malheureusement, il y a eu deux poids deux mesures. Evidemment que je vais être convoqué par la commission de discipline. Mais messieurs de la commission, je serai en vacances, je ne viendrai pas», a nargué le coach stéphanois, qui tient aussi la LFP pour responsable de l'ambiance bien terne au Chaudron.

En effet, par solidarité avec leurs homologues bastiais, qui souhaitent que plus aucun match n'ait lieu en France le 5 mai en mémoire de la catastrophe de Furiani survenue le 5 mai 1992, les ultras de l'ASSE avaient convenu d'un boycott des encouragements. «Quand on joue un vendredi 5 mai, c'est une aberration, vous n'avez pas d'ambiance. Nos fidèles supporters ont rendu un grand hommage et respecté les supporters bastiais. Finalement, ça rend le match fade, sans ambiance, alors que ce sont des matchs décisifs», a pesté un Galtier qu'il ne fallait pas chauffer !

Qu'avez-vous pensé de la sortie de Galtier ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous...