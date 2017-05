Barça : première offre refusée par Messi, encore un contretemps pour la prolongation de la Pulga !

D'après AS, Lionel Messi a refusé la première offre de prolongation transmise par son club du FC Barcelone, qui lui proposait pourtant entre 30 et 35 millions d'euros net annuels ! Conscient que le temps joue en sa faveur, l'Argentin sous contrat jusqu'en 2018 ne compte visiblement pas se précipiter.

Messi décidé à prendre son temps avant de prolonger.

Le dossier de la prolongation de Lionel Messi de retour à la case départ ? Après quelques doutes initiaux fin 2016, l'attaquant du FC Barcelone semblait tout proche de rempiler en faveur de son club de toujours avec qui il négocie depuis plusieurs mois. Mais, coup de théâtre, le quotidien AS annonce ce vendredi que la Pulga (29 ans) aurait refusé la première offre transmise par la formation catalane !

La proposition des Blaugrana oscillait pourtant entre 30 et 35 millions d'euros net annuels, soit nettement plus que les émoluments actuels du quintuple Ballon d'Or qui perçoit un peu plus de 20 M€ par an ! Selon la même source, conscient que le temps joue en sa faveur, le Sud-Américain, sous contrat jusqu'en juin 2018, ne compte pas se précipiter pour rempiler… Après son doublé salvateur dans le Clasico le 23 avril contre le Real Madrid (3-2), l'actuel meilleur buteur européen (49 buts en 48 matchs toutes compétitions confondues) se sait sans doute en position de force.

Les deux parties restent optimistes

Bien sûr, cette information provient d'un média pro-madrilène et doit donc être prise avec des pincettes, surtout que les deux parties sont d'accord sur le principe d'une prolongation et demeurent optimistes. Reste que ce rebondissement vient semer quelques doutes dans un dossier qu'on pensait en bonne voie. En effet, il vaudrait mieux pour le Barça que sa star ne se soit pas mise en tête de devenir le joueur le mieux payé de la planète devant son compatriote Carlos Tevez qui touche 38 M€ annuels au Shanghai Shenhua !

En raison d'une règle de la Liga, le champion d'Espagne ne peut pas dépenser plus de 70% de son budget en salaires. Par conséquent, l'ogre catalan ne peut pas dépasser le plafond de 35 M€, même pour Messi. On peut néanmoins compter sur les deux parties pour trouver un terrain d'entente assez rapidement, AS évoque même un possible dénouement dans les prochaines semaines.

