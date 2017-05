Bastia : Lyon satisfait de récupérer trois points, Bordeaux n'est pas d'accord !

Suite aux incidents survenus lors de Bastia-Lyon, l'OL a obtenu la victoire sur tapis vert. Si la décision satisfait les Lyonnais, Bordeaux ne digère pas et entend contester ce choix de la commission de discipline de la LFP.

C'était chaud à Bastia pour les Lyonnais...

Le 16 avril dernier, l'Olympique Lyonnais a connu un déplacement à Bastia agité. Joueurs agressés durant l'échauffement par des «supporters» corses, bagarre à la pause entre Anthony Lopes et le directeur des services du Sporting, Anthony Agostini, suivie d'une rixe générale... Bref, du grand n'importe quoi. La commission de discipline de la LFP a donc décidé jeudi soir de donner la victoire sur tapis vert à l'OL.

Une décision «juste» pour l'OL

Ce vendredi, les Lyonnais étaient logiquement satisfaits de cette décision. «C'est une décision juste, je pense que tout le monde s'y retrouve. Nous avons récupéré les trois points, ils ont évité une sanction plus lourde (le retrait de points, ndlr). (...) Je ne me serais pas senti d'y rejouer cette saison. Je n'en avais pas envie. Quand on est footballeur de haut niveau et qu'on voit des choses comme ça, c'est compliqué» , a indiqué le gardien Anthony Lopes en conférence de presse.

Même son de cloche chez Bruno Genesio. «Pour nous, c'était important de prendre ces trois points. Compte tenu des événements, ça me paraît plutôt justifié, même si, malheureusement pour Bastia, c'est une poignée d'imbéciles qui pénalisent le club. (...) De toute façon, on ne pouvait pas y retourner de suite» , a déclaré l'entraîneur des Gones. Vu que Bastia a aussi été sanctionné de trois rencontres à domicile à huis clos et sur terrain neutre, l'OL n'aurait sans doute pas refait le voyage en Corse.

Bordeaux veut contester la décision

Pour Bastia, 20e et à la lutte pour le maintien, la décision peut faire mal en cette fin de saison. Mais le club corse n'est pas le seul déçu. Bordeaux, désormais relégué à quatre points de la 4e place directement qualificative pour la Ligue Europa et occupée par Lyon, n'apprécie pas du tout le choix de la Ligue. Le président du directoire de M6, actionnaire majoritaire des Girondins, Nicolas de Tavernost, l'a bien fait savoir.

Les Bordelais comptent contester la décision de la LFP. «J'ai demandé au club d'examiner tous les moyens de contestation de la décision de la Commission de Discipline de la Ligue. Bordeaux et les autres clubs ne peuvent être victimes d'une sanction pour des faits dont ils ne sont en rien responsables. J'ai observé récemment des envahissements de terrains qui n'ont pas donné lieu à des matchs gagnés sur tapis vert» , a écrit de Tavernost sur Twitter.

Pour rappel, le score était à 0-0 lors de l'arrêt de la rencontre. On peut donc comprendre la frustration du club girondin, bien conscient que récupérer la 4e place sera désormais compliqué avec deux déplacements à Saint-Etienne et Lorient, et la réception de Marseille lors des trois dernières journées de championnat. Avant d'affronter Nantes, Montpellier et Nice, Lyon a désormais un joker supplémentaire.

