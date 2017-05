Tottenham : manque de mental et de travail... Nkoudou explique sa galère Romain Rigaux - Actu Angleterre, Mise en ligne: le 05/05/2017 à 14h31 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Transféré de l'OM à Tottenham l'été dernier, Georges-Kévin Nkoudou dispose d'un temps de jeu assez faible en Angleterre. L'ancien Marseillais reconnaît avoir beaucoup appris en Angleterre et garde espoir, même s'il ouvre la porte à un départ. Nkoudou n'a pas beaucoup eu l'occasion de jouer cette saison Georges-Kévin Nkoudou traverse une saison galère. Parti de l'OM l'été dernier pour rejoindre Tottenham, l'ailier français ne joue presque pas chez les Spurs. Depuis le début de la saison, il n'a disputé que 15 rencontres toutes compétitions confondues, dont deux comme titulaire. Ce faible temps de jeu (323 minutes) pousse à s'interroger sur le niveau de l'ancien Marseillais, parti peut-être un peu vite de l'autre côté de la Manche. Compliqué dès le début «De l'extérieur, on peut se dire, oui, il a peu joué, pourquoi il est allé là-bas ? Rapidement, j'ai senti que la tâche allait être difficile» , raconte Nkoudou dans les colonnes de L'Equipe. Arrivé avec un manque au niveau de la préparation physique, en raison d'un transfert qui a mis longtemps à se boucler, le joueur formé à Nantes a connu des premières semaines pénibles. «Bien sûr que les premières semaines, t'es énervé, tu ne comprends pas pourquoi tu ne joues pas. J'ai eu des moments de découragement, c'est humain» , explique-t-il. Mais le natif de Versailles a su se remettre en question. «Le problème, il venait de moi. Bien sûr que c'est dur de ne pas jouer, surtout pour moi qui aime profondément le foot. Mais à un moment, il faut arrêter de se trouver des excuses» , lance-t-il. Quelles leçons a-t-il su en tirer ? Quand Nkoudou découvre le travail... Nkoudou l'avoue, il n'était pas «assez costaud mentalement» pour cette épreuve. «Je n'étais pas comme un enfant, mais presque» , reconnaît l'ailier de 22 ans. Aidé par des coéquipiers comme Moussa Dembélé, Moussa Sissoko ou encore Hugo Lloris, l'ex-Olympien a pu constater ce qui lui manquait le plus pour progresser : le travail. «Dès que tu arrives, tu te rends compte d'une chose : ce sont des morts de faim, les gars ! Tout le monde est focalisé sur le travail. Du matin à la salle de gym jusqu'au soir pour les soins» , raconte Nkoudou. «Je vais prendre un exemple : Harry Kane. Tu comprends tout de suite pourquoi c'est l'un des meilleurs buteurs d'Angleterre. Il arrive tous les jours le premier au centre. Et fait des séances de frappe, de coups francs. Encore et encore. (...) C'est à travers ces exemples que tu mesures concrètement ce que peut t'amener le travail. Moi, je me focalisais que sur mon talent. Là où je veux aller, le talent ne va pas m'aider. Le travail, l'écoute, tout est là» , poursuit-il. «je ne pourrai pas vivre une deuxième saison comme celle-là» Malgré cette prise de conscience, Nkoudou joue toujours très peu. Il n'a disputé que 22 minutes en deux mois. Alors, forcément, la question d'un départ va se poser l'été prochain. «Après, personnellement, je ne pourrai pas vivre une deuxième saison comme celle-là. J'aurai besoin de jouer plus» , confie celui qui avoue penser au Mondial 2018 avec les Bleus : «Quand tu vois tous les joueurs en Espoirs arriver en bleu, tu te dis, pourquoi pas ?» Actuellement, la Coupe du monde est très loin pour un joueur qui devra réaliser une prochaine saison exceptionnelle pour espérer attirer le regard de Didier Deschamps. Sous d'autres couleurs ? Pour le moment, il ne perd pas espoir de s'imposer à Londres. «Je sais que je peux m'imposer» , conclut-il. Ce ne sera pas simple puisque son entraîneur Mauricio Pochettino aurait décidé depuis plusieurs mois de s'en séparer en fin de saison... Que vous inspirent les propos de Nkoudou ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





