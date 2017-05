Top Déclarations : Balotelli enterre Paris, Dugarry se paie Evra, la Juve ébahie par Mbappé, Zidane jaloux des Ronaldo... Romain Lantheaume - Top Declarations, Mise en ligne: le 06/05/2017 à 08h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au menu du Top Déclarations cette semaine, Balotelli chambre le PSG, Dugarry répond à Evra, Barzagli encense Mbappé, Zidane admiratif de Cristiano Ronaldo, Al-Khelaïfi pousse un coup de gueule… Découvrez les phrases choc de la semaine. Pour Balotelli, le PSG appartient au passé... Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Mario Balotelli - «Ici c'est PAS Paris. Paris, c'est le passé» (Instagram, le 30/04/2017) En disposant 3-1 d'un PSG nerveux, l'attaquant italien et l'OGC Nice ont ouvert un boulevard vers le titre à Monaco après quatre années d'hégémonie parisienne. 2. Christophe Dugarry sur Patrice Evra - «Faute de nous faire rêver sur le terrain, il nous fait rire en dehors. C'est plus facile d'insulter les consultants que d'être performant sur le terrain. Je trouve ça pathétique. C'est Patrice Evra le Champions Project ? Moi j'ai connu de vrais leaders. Rappelons que ce grand garçon est celui qui a refusé de descendre du bus» (RMC, le 1/05/2017) Attaqué par le latéral gauche de l'OM sur sa proximité avec Zinédine Zidane, le champion du monde 1998 n'a pas eu besoin du célèbre numéro dix pour se défendre ! 3. Le défenseur central de la Juve, Andrea Barzagli, sur Kylian Mbappé - «J'en ai rencontré des bons jeunes au fil des années, mais jamais un comme lui. C'est un joueur dévastateur» (Zone mixte, le 3/05/2017) Resté muet face à la Vieille Dame en demi-finale aller de la C1 (0-2), Mbappé n'en a pas moins fait forte impression dans les rangs adverses ! 4. Zinédine Zidane, sur son attaquant Cristiano Ronaldo - «Je n'ai pas eu l'occasion de jouer avec lui, mais j'ai joué contre lui. Ses statistiques sont impressionnantes, j'ai eu la chance de jouer avec Ronaldo le Brésilien, qui était aussi un joueur extraordinaire. Et je suis un peu jaloux d'eux, parce que moi je ne marquais pas autant de buts. Je donnais des passes décisives mais je n'avais pas la même sensation qu'eux» (Conférence de presse, le 1/05/2017) Après son nouveau triplé face à l'Atletico Madrid (3-0) en demi-finale aller de la Ligue des Champions, CR7 a atteint la barre des 400 buts avec le Real. Le tout en seulement 389 matchs ! 5. Nasser Al-Khelaïfi - «Si l'on veut améliorer le football français, améliorons l'arbitrage car ce fut un cauchemar. Ce n'est pas normal. Je ne dis pas que l'on a perdu à cause de lui mais bon... Je ne pense pas aux deux cartons rouges, ni à ce match, je parle en général. Si l'on a pas assez d'arbitres français en Coupe du monde, ce n'est pas pour rien et je ne parle pas de ce match car Nice mérite ses trois buts» (Zone mixte, le 30/04/2017) Alors qu'il a perdu gros à Nice (1-3), le PSG n'a pas montré sa meilleure facette, terminant la rencontre à neuf après avoir perdu ses nerfs… 6. José Mourinho, sur la vague de blessures qui frappe Manchester United - «En ce moment, on ne peut pas aller de notre lit aux toilettes sans se casser la jambe» (Conférence de presse, le 30/04/2017) Et pourtant, c'est jusqu'à Solna qu'il faudra aller le 24 mai prochain pour la finale de la Ligue Europa ! A condition que les Red Devils confirment jeudi prochain leur succès 1-0 face au Celta Vigo acquis en demi-finale aller. 7. Gianluigi Buffon, après les dégradations du mémorial rendant hommage aux 18 joueurs du Torino victimes d'un accident d'avion en 1949 - «Honneur à vous, champions du 'Grande Torino', pour l'éternité. Et que soient pardonnés ceux qui s'abaissent à des actes aussi inqualifiables que se moquer de vous ou vous manquer de respect 70 ans après. (…) . Les morts sont morts et ils ne cassent les couilles de personne. Il faut les laisser en paix et les respecter, même si ce sont vos ennemis et vos rivaux les plus féroces» (Facebook, le 4/05/2017) Après son intervention pour faire cesser les sifflets contre La Marseillaise, le légendaire gardien a encore prouvé, si besoin en était, qu'il incarne aussi un grand homme. 8. Cristiano Ronaldo – «Les haters, continuez à me détester parce que sans vous, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui» (Instagram, le 5/05/2017) S'ils veulent éviter de voir le Portugais rejoindre Lionel Messi au palmarès avec un 5e Ballon d'Or, les détracteurs du Merengue feraient peut-être mieux de se faire discrets… 9. Christophe Galtier, sur l'arbitrage contre Bordeaux (2-2) – «Malheureusement, il y a eu deux poids-deux mesures. Evidemment que je vais être convoqué par la commission de discipline. Mais messieurs de la commission, je serai en vacances, je ne viendrai pas» (Canal+, le 5/05/2017) Vacances ou année sabbatique ? Annoncé sur le départ, le technicien prend un malin plaisir à brouiller les pistes… 10. Pascal Dupraz avant Monaco-Juve - «On est de tout coeur avec eux, on espère que la Vieille Dame boitera bas... Je ne veux pas de mal aux personnes âgées, mais si la Vieille Dame pouvait se faire une entorse mercredi puis une double entorse ou une luxation une semaine plus tard, ce serait très bien» (Conférence de presse, le 29/04/2017) Pour l'entorse, c'est raté… Malheureusement pour le foot français, la Juve, toujours aussi implacable, n'a absolument pas fait ses 119 ans contre l'ASM (2-0). C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS