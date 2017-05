OM : le bel hommage de Thauvin à l'indispensable soldat Sakai !

Auteur de la meilleure saison de sa carrière, l'ailier de l'Olympique de Marseille Florian Thauvin a livré l'un des secrets de sa réussite : Hiroki Sakai. Débarqué cet été, le latéral droit réalise une belle première année sur la Canebière.

Hiroki Sakai, une bonne pioche pour l'OM.

15 buts et 8 passes décisives lors de cet exercice 2016-2017 avec l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière. Encensé pour son niveau de jeu et appelé par le sélectionneur Didier Deschamps en équipe de France, l'ailier a tenu à livrer l'un des secrets de sa réussite : Hiroki Sakai.

F. Thauvin - «si je fais une belle saison, c'est grâce à lui»

Revenu à l'OM avec détermination après son passage raté à Newcastle, l'ancien Bastiais a formé depuis le début de la saison un excellent duo avec le Japonais. Bien que parfois limité défensivement, le latéral droit ne ménage pas ses efforts et apporte sans cesse des solutions à Thauvin. «Je n'ai pas honte de dire que si je fais une belle saison, c'est grâce à lui», a reconnu le Tricolore lors d'un chat organisé sur le Facebook de son club.

«Pour moi, c'est lui qui fait tout. Je n'ai pas honte de dire que c'est lui qui fait énormément. Il défend, il attaque, il est partout. Je lui dis que c'est mon soldat. Je l'ai découvert cette année, c'est un super joueur, quand il faut se sacrifier, il est là. Merci Hiroki, moi aussi je suis fan de toi», a-t-il continué. Et le défenseur de 27 ans méritait effectivement cet hommage.

Sakai, une bonne pioche pour le projet McCourt

Débarqué gratuitement l'été dernier, Sakai a démontré cette année qu'il avait les épaules pour rester à l'OM dans le projet mené par Frank McCourt. Performant sportivement et aussi intéressant au niveau du marketing en Asie, le latéral droit reste une valeur sûre de l'effectif de Rudi Garcia et va continuer de former un bon duo avec Thauvin l'an prochain. Et pour l'avenir de Marseille, c'est une chance de pouvoir compter sur un côté droit performant, surtout que le chantier s'annonce important dans d'autres secteurs de jeu cet été...

Que pensez-vous des propos de Florian Thauvin envers Hiroki Sakai ? Le Japonais est-il une bonne surprise ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» …